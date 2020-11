Goldman planea abrir plataforma de negociación en París

Martin Courtesy of Goldman Sachs

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. está planeando una plataforma europea de negociación de acciones para garantizar que sus clientes aún puedan comprar y vender acciones, incluso si no hay acuerdo posterior al brexit que permita la negociación en Londres.

El banco de Wall Street ha solicitado a los reguladores franceses el inicio de un centro de negociación con sede en París llamado SIGMA X Europe, según la compañía. Tiene la intención de abrir antes del 4 de enero, sujeto a aprobaciones regulatorias.

“Es de vital importancia para nosotros tener las capacidades establecidas para todos nuestros clientes y responder a lo que creemos que será un cambio en el panorama de liquidez en Europa y el Reino Unido después del brexit”, señaló Elizabeth Martin, codirectora mundial de operaciones electrónicas de futuros y acciones de Goldman Sachs, en una entrevista.

Goldman se une a rivales como Cboe Europe y London Stock Exchange Group Plc en la creación de sedes en ciudades europeas para evitar trastornos a finales de año, cuando Gran Bretaña pierda los derechos automáticos para ser el centro de negociación de la mayoría de las acciones de la Unión Europea para clientes dentro del bloque.

Martin dijo que cree que Londres perderá la mayor parte de sus volúmenes de negociación de acciones en la UE. Alrededor de un tercio de todas las operaciones de acciones europeas tienen lugar en Londres, una media de 8.600 millones de euros (US$10.000 millones) al día durante octubre en un mercado total que promedia 26.600 millones de euros, según datos de Cboe.

Plataforma SIGMA

SIGMA X Europe operará un tipo de mercado de valores conocido como “dark pool”, así como un libro periódico de subastas. Aceptará a todas las empresas con sede en Europa reguladas bajo las reglas de mercado del bloque conocidas como MiFID II. Planea comenzar a comercializar acciones de la UE en 15 mercados. La plataforma original de Goldman, SIGMA X, en Londres continuará ofreciendo valores del Reino Unido y de la UE.

Goldman no ha revelado exactamente cuántas personas se mudarán a París para trabajar en SIGMA X Europe. El banco firmó un contrato de arrendamiento de 12 años para una nueva oficina en el distrito 16, lo que le permite duplicar su plantilla en la capital francesa.

En las últimas semanas, Goldman ha dicho que trasladará 100 empleados desde Londres a ciudades como París y hasta US$60.000 millones en activos a Fráncfort en antelación a los cambios una vez que expire el período de transición del Reino Unido con el mayor bloque comercial del mundo a finales de año.

London Stock Exchange dijo el mes pasado que pondrá en funcionamiento su plataforma de Ámsterdam, Turquoise Europe, el 30 de noviembre, aunque cancelará el plan si la UE declara que el Reino Unido puede ser centro de servicios de negociación para la renta variable de la UE, mediante un proceso conocido como equivalencia. El mercado Cboe en Ámsterdam se puso en marcha el año pasado.

Los inversores dentro de la UE solo pueden comprar y vender acciones en países que se consideran que tienen reglas tan sólidas como las del bloque. Las autoridades de la UE aún no han otorgado este reconocimiento al Reino Unido y los organismos del sector no son optimistas sobre el progreso sobre un posible acceso si no hay acuerdo del brexit.

Nota Original:Goldman Sachs to Start Paris Trading Venue as Brexit Nears (2)

