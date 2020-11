Giovani afirma que es tan de América que nunca vestiría los colores de Chivas

El jugador de Am�rica Giovani Dos Santos (i) en el Estadio Azteca de la Ciudad de M�xico. EFE/Jos� M�ndez/Archivo

México, 24 nov (EFE).- Giovani dos Santos, delantero del América del fútbol mexicano, aseveró este martes que siente tanto los colores de las Águilas que nunca portaría los del Guadalajara.

"Soy americanista de corazón, si por algo regresé a México es porque siempre soñé jugar en este club, así que pienso que nunca vestiría la playera de Chivas", confesó el mexicano en la previa del duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2020 ante Chivas.

Giovani, ex del Barcelona y Villarreal españoles, jugó en el Galaxy de Los Ángeles entre 2015 y 2018. A su regreso a México firmó con el América, un amor heredado por su padre, el exfutbolista brasileño Zizinho, quien jugó para las Águilas entre 1980 y 1982.

"Soy aficionado de América desde chico y porque mi padre jugó aquí. Siempre soñé jugar en este equipo, por eso volví a México. Disfruto mucho los partidos ante Chivas y cada juego en este equipo", presumió.

América visitará al Guadalajara este miércoles en el primer partido de los cuartos de final del Apertura 2020. El duelo de vuelta está programado para el sábado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El de América-Guadalajara es el clásico del fútbol mexicano y Giovani dos Santos explicó la importancia que tiene para las Águilas eliminar a Chivas.

"Siempre jugar un clásico es una motivación especial. Le da a la Liguilla un sabor distinto. Hemos trabajado duro porque sabemos lo importante que es ganar este tipo de partidos tanto para la afición, como para la institución", reconoció.

Aunque Dos Santos advirtió que un triunfo sobre Guadalajara no salvaría la temporada para el América.

"Ganando un clásico no aseguramos un campeonato, acá lo importante es conseguir el triunfo para buscar el título, porque eso es lo único que cuenta. Si no conseguimos el campeonato será una mala temporada. Por eso el primer paso es Chivas".

El jugador número 10 de las Águilas destacó que tienen en Miguel Herrera, entrenador del América, una ventaja para derrotar al Guadalajara.

"Miguel es el mejor entrenador que hay en México, él sabe muy bien lo que significan los clásicos. Siempre encuentra la forma de cómo sacar lo mejor de sus equipos y nos inyecta, a cada uno, la conciencia de lo que nos estamos jugando en esta Liguilla", concluyó.