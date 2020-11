Fútbol/Champions.- Previa del Inter de Milán - Real Madrid

La maldición del Giuseppe Meazza prueba la fortaleza del Real Madrid



Sin Benzema ni Ramos, los de Zidane intentarán dar un paso hacia octavos ante un Inter contra las cuerdas y aferrado al dúo Lukaku-Lautaro



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid, de nuevo azotado por las bajas, busca este miércoles en el inaccesible Giuseppe Meazza (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones), donde no ha ganado nunca como visitante ante el Inter de Milán, una victoria que le permita evitar sustos en Liga de Campeones ante un rival al que ya golpeó en la ida y que también necesita sumar para no verse apeado de la pelea por los octavos.



Siete veces ha visitado el cuadro blanco el estadio milanés para enfrentarse a los 'nerazzurri' y siete veces se ha vuelto a Madrid casi como fue, con un balance de cinco victorias y dos empates. Solo en dos lejanas noches de 1966, en la vuelta de semifinales de la Copa de Europa (1-1), y de 1983, en la ida de cuartos de la Recopa (1-1), ha conseguido no marcharse de vacío.



Sin embargo, el mismo recinto, bajo la denominación de San Siro, sí vio ganar a los madridistas ante el AC Milan, y allí mismo fue donde consiguieron alzar, hace solo cuatro años, la Undécima ante el Atlético. A todo eso espera agarrarse en un duelo trascendental para su futuro en la competición continental.



Y es que los de Zinédine Zidane son terceros del Grupo B con 4 unidades, los mismos que atesora el Shakhtar Donetsk, y uno menos que el Borussia Mönchengladbach, y dos máss que los de Antonio Conte, sin margen de fallo y que se agarran a contar esta vez con su poderosa dupla ofensiva que forman Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.



Así, un triunfo sería vital para poner casi un pie en octavos a falta de dos jornadas y para acabar con todas las dudas que volvieron a escena tras el empate del fin de semana ante el Villarreal (1-1). Ante los castellonenses, el equipo blanco volvió a evidenciar sus problemas físicos y de fondo de banquillo, con los que volverá a tener que lidiar este miércoles para arañar lo máximo positivo de cara a un futuro continental para el que, pase lo que pase este miércoles, depende de sí mismo.



Ni su capitán, Sergio Ramos, ni su delantero de referencia, Karim Benzema, estarán en Milán, como tampoco podrán ayudar los lesionados Fede Valverde y Álvaro Odriozola ni Luka Jovic y Éder Militão, ambos por coronavirus. De hecho, respecto al duelo de LaLiga Santander, el preparador francés solo recuperará a uno de sus puntales en el centro del campo: Casemiro.



El brasileño regresará a un once para el que Zidane debe decidir su composición y como dispone sus piezas según lo que tiene. Por la entidad del duelo, parece complicado que el francés no cuente con Modric y Kroos, pero el noruego Odegaard, titular en Villarreal, podría mantenerse para reforzar un centro del campo de cara al físico que posee ahí su rival.



Arriba, habrá que ver también si el técnico mantiene su apuesta con su único '9', Mariano Díaz, que marcó la única que tuvo el sábado, o innova con algo para hacer daño a una zaga férrea de tres centrales, aunque Hazard se perfila fijo en el entramado ofensivo. En defensa, repetirán Nacho y Varane en busca de hacer olvidar la mala estadística europea sin Sergio Ramos en una noche que se les presupone con mucho trabajo ante la pareja Lukaku-Lautaro y en busca de dejar la portería a cero después de no haberlo logrado en los últimos ocho encuentros.



INTER, ANTE SU ÚLTIMA BALA



El poderoso delantero belga, sensible baja en el Di Stéfano, y el talentoso atacante argentino, que fue un quebradero de cabeza hace unas semanas, son las principales bajas de un Inter contra las cuerdas y que ya exigió a los madridistas en la capital, neutralizando un 2-0 inicial en un partido donde solo un gol de Rodrygo en el minuto 80 evitó el desastre para los de Zidane, desbordados en la segunda mitad.



La presencia de sus dos referencias ofensivas se une a la del talentoso Barella, que ya dejó destellos de su calidad en Madrid en un centro del campo donde Conte tendrá la sensible baja de Brozovic, ausencia por coronavirus, al igual que Kolarov y Padelli, y cuyo puesto será para otro joven como Gagliardini, acompañante de Vidal.



Atrás, junto a De Vrij y Bastoni, se espera al eslovaco Skriniar, que tampoco jugó en el priemr duelo, mientras que el exmadridista Achraf Hakimi y Young repetirán como carrileros, con el marroquí buscando un mejor partido que en su antigua casa.



El Inter llega al choque animado por la victoria con remontada incluida del fin de semana ante el Torino (4-2), que le permitió poner fin a una racha de cuatro encuentros sin saborear el triunfo. Ahora, sin margen de error, aborda la empresa de alcanzar por primera vez los octavos de final de la 'Champions' desde 2012 tras caer en la fase de grupos en sus dos últimas aventuras europeas.



Con todo, los pronósticos en Betfair dan favorito al Inter de Milán, cuyo triunfo se paga a 2 euros por euro apostado. Mientras, la victoria del Real Madrid se cotiza a 3,3 euros por euro invertido, mientras que el empate está fijado en 3,75 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



INTER DE MILÁN: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Achraf, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lukaku y Lautaro Martínez.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Modric, Odegaard; Hazard y Mariano.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ENG).



--ESTADIO: Giuseppe Meazza.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

