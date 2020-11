Fútbol/Champions.- Previa del Atlético de Madrid - Lokomotiv Moscú

El Atlético, enrachado y favorito ante un duelo decisivo



Los de Diego Pablo Simeone buscan un triunfo ante el Lokomotiv que allane su camino a octavos en Champions



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid afronta la cuarta jornada de la Liga de Campeones como una gran oportunidad para acercarse a octavos de final, ya que recibe al Lokomotiv ruso (21.00), su máximo rival ahora mismo en el Grupo A, alimentado por su gran momento de forma que ha disparado la ilusión en la hinchada colchonera.



En el ecuador de la fase de grupos, el Bayern (9 puntos) tiene la clasificación en la mano y por la segunda plaza están peleando Atlético (4), Lokomotiv (2) y Salzburgo (1). La visita de los rusos a Madrid y de los austriacos a Múnich hace que, en caso de que los dos máximos favoritos cumplan este miércoles, el panorama pueda quedar muy despejado a falta de dos jornadas.



Pese a que no puede sacar billete matemático por el momento, el Atlético sí es consciente de que puede dejarlo más que encarrilado si se impone a un Lokomotiv que ya plantó cara en el duelo de ida, sacando un empate (1-1) gracias a su resistencia, pero también a la falta de puntería del equipo rojiblanco.



Ese duelo en suelo ruso es el único que no ganado el Atlético de sus seis últimos, muestra de su excelente momento que rubricó con su última victoria ante el Barcelona (1-0), con la que reafirmó su candidatura al título liguera, alimentada por su fortaleza y también por las dudas de los azulgranas y del Real Madrid.



Y eso pese a bajas importantes como las de Luis Suárez en ataque y de Héctor Herrera y Lucas Torreira en el centro del campo, que volverán a quedarse fuera, por coronavirus los uruguayos y por lesión muscular el mexicano. Además, en la medular tampoco puede jugar Geoffrey Kondogbia, que no puede ser inscrito en la competición hasta las eliminatorias.



EL ACOMPAÑANTE DE JOAO FÉLIX



Pese a que en el último entrenamiento de su equipo se quedó en el gimnasio, se espera que Joao Félix vuelva a liderar al ataque y la duda es si repetirá Ángel Correa como acompañante o si esa plaza será para Diego Costa, que aún no ha debutado en esta Champions y ya está de vuelta tras superar su lesión muscular. Lodi en el lateral y Felipe en el centro de la defensa podrían ser otras novedades en el once.



Por su parte, el Lokomotiv mantiene intactas sus opciones pese a que aún no ha ganado en esta Liga de Campeones gracias a sus empates frente al propio Atlético y al Salzburgo (2-2). En la liga rusa ocupa la octava posición, a ocho puntos del líder CSKA, y recientemente encajó una dura goleada ante el Dinamo de Moscú (5-1).



El equipo entrenado por Marko Nikolic no podrá contar con Fedor Smolov, exdelantero del Celta, por lesión, pero sí con el resto de sus jugadores importantes, incluido el centrocampista Aleksey Miranchuk, que está siendo su hombre más determinante.



Los pronósticos en Betfair dan claramente favorito al Atlético, cuya victoria se paga a 1,2 euros por euro apostado. Por su parte, el triunfo del Lokomotiv se paga a 14 euros, mientras que el empate está fijado en 6,5 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Diego Costa.



LOKOMOTIV MOSCÚ: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Cerqueira, Rybus; Ignatyev, Krychowiak, Kulikov, Miranchuk; Éder y Zé Luís.



--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

