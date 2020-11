Fútbol/Champions.- Koeman: "La imagen que hemos dado hoy es la imagen que queremos dar siempre"

16/10/2020 El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, en rueda de prensa DEPORTES MIGUEL RUIZ/FCB



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró "muy satisfecho" con el rendimiento de sus jugadores tras golear (0-4) al Dinamo de Kiev y certificar su pase a los octavos de final de la 'Champions', y explicó que esta imagen es la que quieren "dar siempre".



"Hemos cumplido nuestro objetivo, sacamos un buen resultado, nos clasificados para octavos y creo que el equipo ha trabajdo muy bien, ha puesto mucha energía y -aunque nos faltó efectividad en la primera parte- la encontramos en la segunda", analizó el técnico culé.



"En la segunda parte dominamos, hicimos muy buen juego y marcamos cuatro goles. Es para estar contento", añadió Koeman. "Hemos hecho cosas que no hicimos en el partido de ida, sobre todo cosas tácticas, además de mantener la concentración. En Barcelona no faltó un poco, pero hoy no. Hemos jugado muy bien en el centro del campo y pudimos controlar hasta el último minuto", explicó.



Preguntado por los jugadores que han descansado, como Messi o De Jong, incluso el propio Griezmann, que fue suplente, el técnico blaugrana dijo que lo hace "por dos cosas". "Por el descanso y por premiar a los que no juegan habitualmente. Ellos trabajan cada día para tener minutos y ha sido un partido para ellos, porque se lo merecen y encima han cumplido. Han dado lo que pensábamos que iban a dar", agregó.



Sobre el joven Mingueza, debutante este martes, Koeman apuntó que cree que "sí" volverá a contar con él. "Ha demostrado que podemos contar con él, tiene que trabajar duro para tener minutos pero ya lleva cinco o seis semanas entrenando con nosotros. Nos está dando buena impresión y hoy ha cumplido como el resto", sentenció.



"Hemos sacado a los mejores que teníamos y han demostrado que, aunque sean jugadores diferentes, cualquiera que está en el Barça tiene mucha calidad. En el partido de hoy han demostrado que podemos contar con ellos. Me quedo con el colectivo. La imagen que hemos dado hoy es la imagen que queremos dar siempre", finalizó.