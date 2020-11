Francisco Rivera, ¿pensando en escribir una novela sobre Isabel Pantoja?

20/11/2019 Francisco Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Como cada semana, Francisco Rivera ha estado presente en el plató de "Espejo público" para llevar a cabo su aplaudida sección, "Rivera y amigos", en la que semanalmente entrevista a diferentes rostros populares. En esta ocasión, el extorero ha mantenido una relajada conversación con Carmen Posadas, en la que, cómo no, han salido a colación algunos de los temas estrella de la actualidad. Nombres como Enrique Ponce - por su sorprendente separación de Paloma Cuevas y su relación con Ana Soria, de 22 años - Corinna Larsen - por sus sorprendentes y reveladoras declaraciones sobre el Rey Juan Carlos - y, por supuesto, Isabel Pantoja, protagonista absoluta de la crónica social en las últimas semanas.



En esta ocasión, y después de afirmar hace semanas que la tonadillera tiene "el alma un poco oscura" y que "es capaz de hacer cualquier cosa porque no tiene corazón", Francisco ha evitado pronunciarse sobre la guerra que mantiene su hermano Kiko con Isabel Pantoja y a la que él mismo y Cayetano se han unido para requerir, judicialmente, los bienes de Paquirri que les pertenecen y que la coplera tiene en Cantora.



Sin embargo, Francisco nos ha sorprendido confesando que podría escribir un libro sobre Isabel Pantoja. Irónico, el hijo de Paquirri ha comentado que en una novela sobre la tonadillera y todo lo que está sucediendo "habría todo tipo de personajes" y, si fuese él el encargado de escribirla, "nos íbamos a reír mucho". Una situación hipotética que, por el momento, parece que no se va a hacer realidad, puesto que el hijo de Carmen Ordóñez asegura que, mucho más "apasionante" e "interesante" sería un libro sobre Enrique Ponce que, aclaremos, tampoco se plantea escribir.