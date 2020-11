Flip rechaza estigmatización a periodistas que cubren protestas en Colombia

El periodista colombiano Herbin Hoyos. EFE/ J.LIZON/Archivo

Bogotá, 24 nov (EFE).- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia rechazó este martes "estigmatizaciones irresponsables" a reporteros que cubren las protestas sociales en el país al relacionarlos con milicias urbanas.

Así lo expresó la entidad en un comunicado en el que fijó su posición frente a un video publicado por el periodista Herbin Hoyos en el que relaciona a comunicadores que cubrían las marchas del 21 de noviembre pasado en Bogotá y Medellín "con estructuras (bandas) criminales organizadas".

"La FLIP rechaza que figuras públicas y periodistas emitan mensajes que vinculan a reporteros que cubren las protestas sociales con milicias urbanas", dijo la organización.

Añadió que "estas valoraciones genéricas ponen en riesgo a los periodistas, deterioran las condiciones para el desarrollo de su trabajo e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público".

En coincidencia con la FLIP, la Asociación de Prensa Internacional en Colombia (APIC), aseguró que "estas declaraciones sin sustento alguno ponen en peligro la vida de los periodistas en terreno", así como se convierten en "armas de propaganda en redes sociales para estigmatizar a colegas que tan solo cumplen con su labor".

La APIC dijo en un comunicado que "rechaza las declaraciones emitidas por el señor Herbin Hoyos en su cuenta de Twitter (...) en donde dice, refiriéndose a las protestas del 21N (que) 'son milicias entrenadas por las (guerrillas de las) FARC y por el ELN... están distribuidos los roles de cada uno, unos son los que atacan, otros son los que filman, hay unos que tienen incluso hasta chalecos de prensa...'".

Además le exigieron a Hoyos que "retire el video en el cual hace estas afirmaciones" y le recordaron "que señalamientos como estos son un ataque a la libertad de prensa y al ejercicio libre y seguro del periodismo".

POLÉMICO VIDEO

La FLIP detalló que horas después el video publicado por Hoyos fue difundido por el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Las milicias y su acción vandálica y terrorista. Herbin Hoyos".

"Esto significa una amplificación del mensaje ya que Uribe tiene casi cinco millones de seguidores en esa red social. El video ha tenido más de 70.000 reproducciones y 2.500 me gusta", dijo la FLIP.

La ONG consideró que es preocupante que la difusión masiva de estos mensajes provoque un escenario de permisividad para atentar contra los derechos de los comunicadores porque "en particular, se destaca que en el contexto colombiano ya existe un riesgo latente en contra de periodistas que cubren este tipo de acciones".

Sin embargo, la FLIP reconoció que Hoyos rectificó que quienes aparecen en el video identificados como prensa no hacen parte de ninguna organización criminal, pero advirtió que "resulta prioritario que Hoyos haga la misma aclaración en el video original para que circule la información actualizada".

Por último, la organización destacó que a personas como el expresidente Uribe por tener alto nivel de exposición pública les asiste un "deber de garantía de las libertades civiles".

"Por ello, Uribe está en la obligación de replicar con la misma difusión el segundo video aclarativo sobre la ausencia de vinculación de periodistas con milicias urbanas. Por el contrario, puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática", subrayó.