Exsenador acusa a expresidente dominicano por implicarlo en el caso Odebrecht

En la imagen, el expresidente del Senado dominicano Andr�s Bautista. EFE/Orlando Barr�a/Archivo

Santo Domingo, 24 nov (EFE).- El expresidente del Senado dominicano Andrés Bautista, uno de los seis imputados en el juicio del caso de corrupción de Odebrecht, acusó este martes al expresidente Danilo Medina de haber ordenado su imputación.

En su declaración ante el tribunal, Bautista aseguró que la acusación que le implica a él y a otro senador opositor al Gobierno de Medina (2012-2020) se trata de una "perversa persecución política" dirigida por el exmandatario y ejecutada por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.

"Manchan mi nombre, el de mi familia y me dañan políticamente, todo por ser opositor frontal a Danilo Medina", dijo Bautista, que en el momento de su imputación era presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fuerza del actual presidente dominicano, Luis Abinader.

Bautista afirmó que el exprocurador "falsificó" sus declaraciones juradas para acusarlo de enriquecimiento ilícito y que "manipuló" las declaraciones realizadas por los delatores del caso Odebrecht, que fueron enviadas desde Brasil.

El exsenador está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos y, según la fiscalía, recibió millonarios sobornos a cambio de facilidades para la aprobación de proyectos de construcción y la obtención de préstamos en favor de la constructora brasileña.

En su defensa, Bautista también acusó al Gobierno de Medina de "proteger" a legisladores amigos y a miembros del poder ejecutivo, "que es el que decide" en la contratación de las constructoras.

"La única verdad irrefutable es que los contratos (con Odebrecht) fueron remitidos al Congreso por los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina (...) Si los contratos son pecaminosos, ¿por qué no investigar a los que firmaron y ejecutaron esos contratos?, porque el que ordenó no se iba a incriminar", dijo Bautista.

Además de Bautista, están acusados su correligionario Roberto Rodríguez, el exministro Víctor Díaz Rúa y el exsenador Tommy Galán, estos dos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Danilo Medina.

También son acusados el abogado Conrado Pittaluga y el representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana, Ángel Rondón, a quien se acusa de repartir los 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado en el país caribeño entre 2001 y 2014.

El caso de corrupción, el más importante destapado en la historia reciente del país, comenzó a ser juzgado en septiembre por un tribunal de primera instancia de Santo Domingo, después de haber permanecido tres años sin juzgarse en la Suprema Corte de Justicia.