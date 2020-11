Europa autorizaría tentativamente el retorno del Boeing 737 Max

(Bloomberg) -- El regulador de seguridad de la aviación de Europa está listo para dar un paso importante hacia la aprobación de vuelo del 737 Max de Boeing Co., iniciando el proceso de volver a poner al avión en servicio, según una persona familiarizada con el asunto.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea publicará el martes la llamada directiva de aeronavegabilidad propuesta, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron permanecer en el anonimato porque la decisión no es pública. La medida desencadenaría una consulta pública de 28 días, lo que pondría al Max rumbo hacia la autorización final a principios de 2021.

La aprobación de la Unión Europea marcaría un hito en el esfuerzo de Boeing por poner nuevamente en servicio al Max fuera de Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) otorgara la semana pasada la autorización final para volver a volar el avión. El respaldo de los reguladores europeos se considera clave para el esfuerzo de Boeing por obtener apoyo global para el avión, después de que la crisis del Max dañara la reputación de la FAA como líder en seguridad aérea.

