Estados Unidos.- Janet Yellen será secretaria del Tesoro con Biden, según medios

11/02/2014 Janet Yellen, presidenta de la Fed. Janet Yellen, la primera mujer en presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de la mayor econom�a del mundo, se perfila como la principal candidata a dirigir la econom�a estadounidense como secretaria del Tesoro en el nuevo Gobierno de Joe Biden, convirti�ndose as� en la primera mujer al frente de la Hacienda de EEUU, seg�n apuntan los principales medios del pa�s. ECONOMIA ESTADOS UNIDOS NORTEAM�RICA ALEX WONG



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Janet Yellen, la primera mujer en presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central de la mayor economía del mundo, se perfila como la principal candidata a dirigir la economía estadounidense como secretaria del Tesoro en el nuevo Gobierno de Joe Biden, convirtiéndose así en la primera mujer al frente de la Hacienda de EEUU, según apuntan los principales medios del país.



Yellen, de 74 años, ocupó la presidencia de la Fed entre 2014 y 2018, cargo para el que fue nominada por Barack Obama tras la marcha de Ben Bernanke y en el que se ocupó de culminar la normalización de la política monetaria estadounidense tras las medidas extraordinarias adoptadas por su predecesor para hacer frente a la crisis financiera global, incluyendo cinco subidas de los tipos de interés.



Janet Yellen es doctora en Economía por la Universidad de Yale y, además de su labor como banquera central, cuenta con una amplia experiencia académica en la Universidad de California (Berkeley). Asimismo, presidió durante dos años el Consejo de Asesores Económicos del expresidente estadounidense Bill Clinton.



Según informó 'The Wall Street Journal', Yellen es la principal favorita para la nominación y todo apunta a que sería confirmada en el cargo incluso si el Senado se mantiene en manos del Partido Republicano.



Los puestos de gobierno deben ser aprobados por el Senado, una cámara cuyo control aún está en el aire, a falta de que se repartan los dos últimos escaños en juego en Georgia, que están pendientes de una segunda vuelta que tendrá lugar en el mes de enero.



De su lado, 'The New York Times' destaca que la "esperada nominación" de Yellen se produciría en un momento en el que la reconstrucción de la economía estadounidense, golpeada por la pandemia de coronavirus y con elevados niveles de desempleo, presenta un desafío central para la Administración del presidente electo Joseph Biden.