Estados Unidos.- El Ibex 35 sube un 1,3% en la apertura y supera los 8.000 enteros ante el traspaso de poder en EE.UU.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 1,3%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.087 enteros a las 9.01 horas, en un contexto marcado por el inicio del traspaso de poder en Estados Unidos, tras la autorización de Donald Trump, quien, no obstante, insiste en que impugnará las presidenciales.



De hecho, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ya a los máximos responsables de su Administración en materia diplomática y de seguridad, con Antony Blinken al frente del Departamento de Estado y Jake Sullivan como asesor de Seguridad Nacional. También se ha filtrado el nombre de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, aunque este dato aún no está confirmado.



En concreto, 'The Wall Street Journal' ha informado de que Janet Jellen, expresidenta de la Reserva Federal, sería la candidata de Biden para el Departamento del Tesoro y se convertiría así en la primera mujer en ocupar este cargo.



Yellen, de 74 años, ha figurado como la principal favorita para la nominación y todo apunta a que sería confirmada en el cargo incluso si el Senado se mantiene en manos del Partido Republicano en la segunda vuelta para los dos representantes de Georgia previstas para enero.



Su defensa de los tipos de interés bajos durante su mandato al frente de la mesa de gobernadores de la Reserva Federal está considerada como una de las claves del cambio en cómo la Fed equilibra paro e inflación, aunque desde el sector progresista ha criticado la subida de tipos durante la segunda mitad de su mandato.



De esta forma, el selectivo madrileño iniciaba la sesión conquistando de nuevo la cota psicológica de los 8.000 enteros, nivel que no marcaba desde el pasado mes de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia, en un escenario marcado por el optimismo y las expectativas generadas en los mercados por las novedades sobre los avances de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca



En los primeros compases de la sesión de este martes, la mayor parte de los valores cotizaban al alza, liderados por IAG (+4,71%), Telefónica (+4,13%), Meliá Hotels International (+3,2%), ArcelorMittal (+2,48%), ACS (+1,94%), Colonial (+1,82%), BBVA (+1,79%), Repsol (+1,68%) y Santander (+1,53%), mientras que en el lado contrario se situaban Grifols (-0,87%) y Viscofan (-0,26%).



El resto de plazas europeas cotizaban con subidas del 1% para Francfort y París y del 0,85% para Londres.



En este escenario, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 43 dólares a las 9.01 horas, tras subir un 0,98%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 46 dólares, con un ascenso del 0,85%.



Por su parte, la prima de riesgo española cedía posiciones hasta 64 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,067%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1872 'billetes verdes'.