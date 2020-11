España.- El Gobierno dice que trasladar a migrantes a la Península puede servir a las mafias para mantener el itinerario

24/11/2020 (I-D) El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ministra portavoz y de Hacienda, Mar�a Jes�s Montero; y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid (Espa�a), a 24 de noviembre de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el plan de vacunaci�n contra el coronavirus anunciado por el Gobierno y el borrador del anteproyecto de ley para la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que consagra un cambio de modelo por el cual la fase de instrucci�n dejar� de estar en manos de los jueces para recaer en los fiscales. SOCIEDAD EUROPA PRESS/J. Hell�n. POOL - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha advertido este martes de que el traslado de migrantes a la Península desde Canarias puede ser usado por las mafias como excusa para seguir utilizando el itinerario a Canarias.



La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha respondido así a una pregunta realizada durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se la ha pedido opinión sobre la petición del presidente Canario, Ángel Victor Torres, de realizar estos traslados, con los que también se ha mostrado de acuerdo Podemos.



Montero ha explicado que el Ejecutivo está trabajando con el Gobierno canario en una "fórmula doble": por una parte en "evitar las concentraciones en esta comunidad autónoma" y, por otra parte, en que el "fenómeno de dispersión" o de "reparto de cuotas" a la península no pueda ser "una excusa de las mafias" para "seguir usando ese itinerario" y, por tanto, "se le dé una mayor fortaleza" con esta posición.



"Seguiremos trabajando con la puesta a disposición de espacio, que permita habilitar y adecentar la situación de tránsito" de estas personas, ha indicado la ministra, quien ha señalado que "en próximas semanas" estarán "operativos" los edificios facilitados por Defensa, así como otros de titularidad insular.



DEFENSA DE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO



En total, ha indicado, se han pasado de 100 plazas el año pasado a "7.000" que, aún así, ha reconocido que son "insuficientes" ante "la avalancha" que se ha registrado en las costas de Canarias.



Durante su intervención, Montero ha señalado que el Ejecutivo apuesta por una migración "regular, segura y ordenada", pero actuando para "salvar vidas" que corren peligro en embarcaciones o en el mar. "Es un problema complejo", ha apuntado la ministra, para señalar que hay varios departamentos implicados.



También ha destacado las visitas realizadas en "estas semanas" por miembros del Gobierno a diferentes países para "reforzar la cooperación al desarrollo" con los mismos, especialmente a "Marruecos y Senegal".



En este último, ha explicado Montero, ya hay una "importante presencia" de fuerzas y cuerpos de seguridad españoles para "colaborar en la vigilancia" de sus costas y para "que se produzca un acuerdo rápido de repatriaciones donde se preserven los derechos de las personas" y se produzcan en "un tiempo razonable" para no provocar "situaciones de concentración no deseadas", como las que "algunas veces" se pueden presentar.