El Salvador.- La Fiscalía salvadoreña aboga por crear una unidad de investigación que no dependa de la Policía

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de El Salvador ha presentado una reforma legislativa que incluye la creación de una unidad de investigación independiente de la Policía Nacional del país debido a lo que muchos diputados consideras una "pérdida de confianza" en las fuerzas de seguridad salvadoreñas.



Así, el ente ha entregado a la Asamblea Legislativa una serie de enmiendas a la ley orgánica que rige su funcionamiento, entre las que se encuentran reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica Financiera del Estado, entre otras.



En palabras del fiscal general, Raúl Melara, el objetivo es "garantizar mejores competencias, mayor rendición de cuentas, procesos disciplinarios y otros aspectos que puedan garantizar autonomía económica, así como la creación de un cuerpo de investigación propio".



La presentación de las propuestas por parte del fiscal ha contado con la presencia de diputados de todos los grupos, así como de la de aquellos que conforman la Comisión de Legislación de la Asamblea, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.



El pliego de reformas implica realizar cambios en unos 300 artículos de la ley que regula la Fiscalía. "Es un proyecto totalmente nuevo. Responde a las necesidades de la Fiscalía hoy por hoy", ha señalado Melara.



La propuesta más comentada por los parlamentarios es precisamente la de la creación de un Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, que sería una muestra más de la brecha existente respecto a la actuación policial.



La diputada Cristina Cornejo (FMLN) ha explicado que se trata de un "cuerpo auxiliar para el tema de la investigación" y ha matizado que "lamentablemente la confianza en la Policía se está perdiendo dada la falta de profesionalidad".



Esta opinión ha sido secundada por Julio Fabián (ARENA), que ha señalado que "esto debería haberse impulsado antes". "La Fiscalía, por ser un ente rector en la investigación, no debe depender de un perito de otra institución", ha aseverado.



"Yo me iría un poco más allá y se debería tener una policía judicial, en la que no deberíamos depender de la Policía Nacional para casos de investigación. Se da que en vez de acompañar lo que por mandato constitucional dice; la Policía, hoy en día, lo que hace es entorpecer una investigación", ha lamentado.



La relación entre la Fiscalía y el Cuerpo Policial se ha tensado durante las últimas semanas después de que los fiscales llevaran a cabo un registro en las oficinas del Ministerio de Sanidad sin intervención policial alguna.



Durante los operativos, agentes de la Policía se personaron en la zona para obstaculizar los registros en cuestión, tal y como ha denunciado el propio fiscal general.



AUTONOMÍA ECONÓMICA



Otro de los temas que plantea la reforma de la legislación hace referencia a la autonomía económica de la Fiscalía, que actualmente depende del a asignación de fondos realizada por el Ministerio de Hacienda como parte de los presupuestos.



En el proyecto para 2021, la Fiscalía recibirá una cuantía de 104,2 millones de dólares, 12 millones más de lo que se asignó en 2020.



Sin embargo, fiscales y diputados consideran que lo adecuado sería que el ente tuviera la autonomía suficiente para no depender del Gobierno salvadoreño. "Hay que hacer un símil: la Corte de Cuentas tiene una independencia financiera, que no pueden tocar sus fondos a la hora de trasladárselos", ha explicado Cornejo.



Esta iniciativa ha sido apoyada también por el Partido de Concentración Nacional (PCN) que ha detallado que el partido ha presentado una propuesta similar que incluye un presupuesto asignado a la Fiscalía del 3 por ciento de los ingresos del Estado.

