El envío de remesas a Cuba cayó el 54,14 % en 2020 por la covid-19

En 2019, las remesas en efectivo se estimaron en unos 3.171 millones de d�lares, mientras que el env�o en mercanc�as alcanz� los 2.900 millones de d�lares, en un a�o en que viajaron a la isla caribe�a 623.972 cubanos radicados en el exterior, de ellos 552.895 en Estados Unidos. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

Miami, 24 nov (EFE).- El envío de remesas en efectivo y mercancía a Cuba se hundió el 54,14 % en 2020, al caer de 6.616 millones de dólares en 2019 a 2.967 millones en lo que va de este año, una "catastrófica" caída atribuible al impacto de la pandemia del coronavirus, según un reporte de The Havana Consulting Group difundido este martes.

La pandemia obligó al cierre de los aeropuertos cubanos durante casi ocho meses y "cortó", en consecuencia, el "flujo de la principal pasarela" de envío de remesas a la isla: los vuelos de Estados Unidos a Cuba, señaló Emilio Morales, presidente de la citada consultora.

La población cubana, muy castigada ya por la "escasez y los bajos salarios que paga el Gobierno", tiene en las remesas su principal fuente de sustento, por lo que esta brutal caída del envío de efectivo y mercancía "ha representado un duro golpe" para su bienestar, puntualizó Morales en el artículo.

En 2019, las remesas en efectivo se estimaron en unos 3.171 millones de dólares, mientras que el envío en mercancías alcanzó los 2.900 millones de dólares, en un año en que viajaron a la isla caribeña 623.972 cubanos radicados en el exterior, de ellos 552.895 en Estados Unidos.

De Estados Unidos a Cuba se contabilizaron 12.989 vuelos en 2019, entre comerciales regulares y chárter.

Por el contrario, hasta el pasado 15 de noviembre solo se habían registrado 2.532 vuelos procedentes de Estados Unidos, apuntó Morales.

"La pandemia ha obligado al cierre de los aeropuertos cubanos por más de siete meses, lo que ha matado literalmente el negocio de las mulas", dijo el economista.

Como consecuencia del impacto de la covid-19, se espera que las remesas en efectivo en el cierre del año experimenten un declive del 36.8 %, a estimarse su valor total en 2.348 millones de dólares.

En opinión de Morales, las sanciones selectivas de Estados unidos a Cuba en el envío de remesas "no ha tenido impacto hasta el momento" en la población, es decir, "el impacto lo ha sentido la estructura empresarial", en manos de las Fuerzas Armadas.

Durante el escalonado proceso de sanciones a la isla, el Gobierno cubano, agregó Morales, "no hizo ningún movimiento para traspasar el negocio de las remesas controladas por los militares hacia otras instituciones del Estado", lo que prueba que "no han tenido voluntad de apartarse del lucrativo negocio de las remesas".