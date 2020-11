El Caracas no da respiro al Táchira, mientras La Guaira se afianza en la cima

En la imagen, Alexis Blanco de Caracas celebra un gol. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Caracas, 23 nov (EFE).- El Caracas se impuso este lunes por 6-2 al Gran Maracay, con dos goles del ghanés Osei Bonsu y otro del argentino Alexis Blanco, y el equipo capitalino no da respiro al líder del grupo y su acérrimo rival, el Táchira, que mantiene la vanguardia apenas por un entero.

Debido la pandemia, los equipos venezolanos han quedado divididos en dos grupos, nueve de ellos están en el A, que lidera La Guaira y ya ha disputado doce jornadas, mientras que ocho están en el B, que encabeza el Táchira tras nueve partidos, aunque con el Caracas ejerciendo presión.

Estos son otros titulares que deja la jornada.

LA GUAIRA, MÁS CERCA DE LA FINAL

El Deportivo La Guaira derrotó 0-2 al Trujillanos, con doblete del ariete José Balza, y el equipo del litoral venezolano se afianzó en la cima del grupo A.

Ahora, La Guaira tiene 25 unidades, 5 más que el Lara -que hace de escolta de la zona-, con un partido menos, lo que lo convierte en firme candidato a disputar la final del torneo junto al campeón del otro grupo.

ARAGUA REGRESA A PUESTOS DE COPA

El Aragua ganó por 2-1 al Portuguesa y remontó vuelo al posicionarse en la tercera plaza de su zona, la B, merced de las dianas de Joiser Arias y Guillermo Fernández.

Por el Portuguesa descontó Ángelo Lucena, desde el punto penalti.

El resultado permite al Aragua descansar en los puestos que otorgan billetes directos a la Copa Sudamericana, a falta de 5 fechas para el cierre del grupo.

TÁCHIRA SOPORTA LA PRESIÓN

El Táchira volvió a sumar completo al derrotar 3-0 al Metropolitanos y sigue líder en el grupo B, que tiene de escolta al Caracas.

Los goles tachirenses llegaron gracias a Édgar Pérez Greco, Jesús Orozco y Carlos Vivas, luego de los primeros 40 minutos de juego.

El Táchira no ha perdido un partido desde que arrancó la liga, aunque tuvo un empate sin goles frente el Gran Valencia durante la séptima jornada.

MINEROS GANA POR LA MÍNIMA

El Mineros derrotó al Yaracuyanos 0-1 en un partido disputado en el estadio Misael Delgado de Valencia, un resultado que permite al negriazul subir hasta el tercer puesto de la clasificación del grupo A.

La única diana del partido la marcó Darwin Gómez a los 90+4, cuando el Yaracuyanos daba por buena la igualdad.

EMPATE SIN GOLES

El Deportivo Lara, que viene de golear al Atlético Venezuela, intentó mantener el ritmo durante su encuentro con Puerto Cabello, pero no lo consiguió.

El encuentro terminó con un empate sin goles que dejó al equipo crepuscular a cinco puntos del líder del grupo A, La Guaira.