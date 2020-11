CORR.- Fútbol/Champions.- (Crónica) El PSG sufre para coger aire ante el Leipzig y aprieta el Grupo H

(Atención abonados, esta noticia corrige a la anterior ya que la Juventus también está en octavos)



El Paris Saint-Germain recuperó sus opciones para pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar este martes su 'final' ante el Leipzig (1-0) para apretar las cosas en un Grupo H donde el Manchester United se tomó la revancha ante el Istanbul Basaksehir, en una jornada en la que el Chelsea y la Juventus se unieron en octavos al FC Barcelona y el Sevilla.



El Grupo H se presenta apasionante y con todo por decidir en las dos últimas jornadas. El Manchester United es el líder con nueve puntos, tres por delante del PSG y el Leipzig, y con el Istanbul, con tres pero dispuesto a ser juez.



Las miradas estaban centradas en el Parque de los Príncipes donde el conjunto parisino, actual subcampeón de Europa, se jugaba su futuro continental ante los de Julian Nagelsmann. Los de Thomas Tuchel, con sólo tres puntos, necesitaban la victoria sí o sí y se hicieran con ella pese a un discreto partido.



Un penalti sobre Di María en los primeros compases del partido permitió a Neymar anotar el gol de la victoria, pero a partir de ahí, los locales prefirieron dar un paso atrás y esperar a un contragolpe para sentenciar. El Leipzig se hizo con el mando y controló bien cualquier intento de Mbappé y Neymar, pero se quedó sólo en amenaza y no logró el tanto del empate.



Por su parte, el Manchester United dio un paso adelante para estar en la siguiente fase tras tomarse cumplida revancha ante un Istanbul Basaksehir que le había ganado en Turquía (2-1). Sin embargo, en Old Trafford, la historia fue distinta y los 'Diablos Rojos' golearon por 4-1.



Dos goles de Bruno Fernandes ante del minuto 20 ya habían decantado la balanza a favor del equipo inglés y un penalti de Rashford prácticamente sentenciaba al descanso. Un gran lanzamiento de falta de Turuc permitió recortar distancias a los visitantes a falta de un cuarto de hora, pero James cerró la goleada en el descuento.



En el Grupo E, el del Sevilla, el conjunto hispalense se jugará el primer puesto con el Chelsea inglés, que al igual que los de Julen Lopetegui ya está en octavos tras ganar con apuros por 1-2 al Rennes francés.



Los de Frank Lampard siguen al alza y encadenaron, entre Premier y Champions, su sexta victoria consecutiva y su decimotercer partido en total sin perder. Los 'blues' se adelantaron por medio de Callum Hudson-Odoi (minuto 22), pero su rival acabó con la resistencia de su exguardameta Mendy, que firmó un gran partido, por medio de Guirassy (85). Cuando los locales soñaban con el punto, apareció un francés, Giroud, para estar en el sitio adecuado en el descuento.



HAALAND SIGUE IMPARABLE, CRISTIANO SE ESTRENA



Por su parte, en el G, el FC Barcelona se clasificó para octavos en Kiev y ahora buscará el primer puesto ante una Juventus a la que salvó Álvaro Morata de un inesperado tropiezo en casa ante el Ferancvaros húngaro, al que batió por 2-1 para asegurar también su pase.



Cristiano Ronaldo marcó su primer gol de la temporada en Champions, con un fuerte disparo con la zurda desde fuera del área que sirvió para equilibrar el 0-1 inicial de Unzuni. El campeón magiar no inquietó mucho más y estuvo a merced de la 'Vecchia Signora', que se topó con los palos (Bernardeschi y Morata), pero que se llevó la victoria en el descuento con un cabezazo del delantero madrileño que no logró sujetar Dibusz.



Además, en el Grupo F, el Borussia Dortmund alemán y la Lazio italiano se posicionaron bien para hacerse con los dos billetes. El conjunto de la Bundesliga no dio opciones en el Signal Iduna Park al Brujas belga al que goleó por 3-0 con doblete del imparable Haaland y gran gol de falta de Sancho, mientras que el romano derrotó 3-1, con doblete de otro goleador como Inmobile, al Zenit ruso, al que ya sólo le queda la opción de la Liga Europa.

