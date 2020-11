Conte: "No creo que el Madrid pueda llorar por sus bajas"

Antonio Conte. EFE/EPA/MATTEO BAZZI/Archivo

Roma, 24 nov (EFE).- Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, aseguró este martes que el hecho de que se hable mucho de las bajas de su próximo rival, el Real Madrid, para la cita de este miércoles en la Liga de Campeones, le "hace sonreír un poco" y consideró que el club madridista "no puede llorar" por eso.

"Honestamente no creo que el Madrid pueda llorar bajo ese punto de vista, tiene una plantilla importante, completa, con muchos buenos jugadores, dignos del Real Madrid. El hecho de que se hable de las bajas me hace sonreír un poco", dijo Conte en la rueda de prensa de la víspera.

El Madrid llega al estadio San Siro de Milán sin el capitán Sergio Ramos, Fede Valverde, Karim Benzema, Luka Jovic, Álvaro Odriozola, todos ausentes por lesión, y Éder Militao, quien volvió a dar un resultado indeterminado en los test PCR de la UEFA, como ya pasó el viernes en las pruebas de LaLiga a pesar de haber dado negativo hasta en dos ocasiones.

Conte, cuyo equipo es colista en el grupo B de la Copa de Europa con solo dos puntos en tres partidos, reconoció que para el Inter este encuentro es una final.

"Para nosotros es una final. Tras la derrota contra el Madrid en la primera vuelta y los dos empates anteriores, no tenemos otra opción. Nos espera un partido difícil, todos sabemos la importancia y la historia de este equipo (el Madrid)", afirmó.

"Sabemos que no tenemos otra opción, hay que alcanzar un resultado importante. Si queremos, podemos. Lo demostramos en la ida. Ese partido demostró que podemos competir. Con humildad y concentración, tenemos que tratar de ganar el partido", agregó.

"El salto de calidad debemos hacerlo. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades, empezando por mí, pasando por los jugadores y el club. Si el salto de calidad no lo hemos hecho significa que tenemos algo que ver", concluyó.

Conte, que no podrá contar con el serbio Aleksandar Kolarov ni el croata Marcelo Brozovic, ambos de baja por coronavirus, negó que pueda salir con un once súper ofensivo, con el belga Romelu Lukaku, el argentino Lautaro Martínez y el chileno Alexis Sánchez de titulares.

Todo apunta a que serán Lukaku y el "Toro" Lautaro los titulares, con Alexis como principal arma para la reanudación.

"Lo más importante que debemos hacer es ganar el partido, tratar de sacar un buen resultado. No hay otra solución. Faltan tres partidos, para clasificarnos necesitaremos sumar al menos siete puntos. Es un partido que debe alimentar nuestras esperanzas para avanzar en el grupo, creo, más difícil de la Liga de Campeones", dijo.

Conte también manifestó su fastidio por el hecho de que, en su opinión, hay demasiado negativismo hacia su equipo.

"Se busca pintar todo negativo, nosotros lo sabíamos, ya lo vi el año pasado. Mentalmente estaba muy preparado, quizás mentalmente otros chicos, jugadores pueden no estarlo. Cuando juegas en equipos importantes tienes que saberlo, o es todo bueno o es todo malo", opinó.