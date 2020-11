¿Cómo se diseñó el Ranking de Resiliencia al Covid de Bloomberg?

(Bloomberg) -- Todos luchan contra el mismo coronavirus, pero casi un año después del inicio de la pandemia, la calidad de vida y el control de la propagación del patógeno se ven enormemente diferentes en todo el mundo. El Ranking de Resiliencia al Covid califica a las 53 economías más grandes en base a su éxito en la contención del virus con el mínimo posible de trastornos sociales y económicos.

Consideramos muchos conjuntos de datos, indicadores e índices producidos por organizaciones de todo el mundo y aplicamos tres criterios fundamentales para reducir la lista a los 10 componentes de nuestro Ranking:

¿Cuán completos son los datos? Muchos índices y bases de datos relevantes, por ejemplo, medidas sobre confianza en el Gobierno, abarcan solo un pequeño número de lugares. Nos enfocamos en indicadores que cubren la gran mayoría de las 53 economías en el Ranking, llenando los vacíos con sustituciones donde sea razonable.

¿Cuán actualizados están los datos? Todos los conjuntos de datos tienen un retraso, algunos de hasta unos años. Debido al ritmo y al impacto transformacional de la pandemia, elegimos usar los conjuntos de datos más actualizados en la medida de lo posible, con un retraso máximo de un año. Siete de nuestros indicadores se actualizan diariamente, uno se actualiza trimestralmente y dos son cifras anuales.

¿Quién recopila los datos? Decidimos usar solo indicadores de organizaciones acreditadas de terceros con un historial de recopilación y análisis de datos.



¿Cómo se diseñó el ranking de resiliencia al covid?

¿Por qué solo clasifican 53 economías?

Decidimos por brevedad y relevancia limitar la clasificación a economías valoradas en más de US$200.000 millones.

¿Cómo se agrega la clasificación?

Cada uno de los 10 indicadores de datos se agrega a través de “max-min”, que se utiliza para convertir las métricas expresadas en diferentes escalas en una común, mientras se mantiene la distancia relativa entre los valores.

Todos los indicadores se califican en una escala de 0 a 100; 100 (azul) indica el mejor rendimiento y cero (naranja) el peor. El resto cae en el medio, escalados por su distancia el uno del otro. El puntaje final del Ranking es el promedio del desempeño de un lugar en los 10 indicadores, igualmente ponderado.

Bloomberg actualizará el Ranking regularmente a medida que cambien los datos y las circunstancias.

¿Se puede confiar en los datos de covid-19?

La detección y notificación insuficientes, y la manipulación de datos sobre casos y muertes a causa del virus han sido un problema recurrente en muchas economías durante la pandemia.

En la mayoría de los lugares, las lagunas en los datos se deben en gran medida a la naturaleza caótica y rápida de la crisis: el suministro de kits de prueba ha sido inadecuada, lo que ha llevado a una detección insuficiente de los casos. También es probable que las cifras oficiales de muertes no se reporten debido a que las personas mueren en sus casas antes de ser diagnosticadas, a retrasos en los informes por parte de hospitales abrumados y a muertes por covid-19 que se registran en algunos lugares bajo otras causas.

Países como España, Estados Unidos y China han ajustado sus números a lo largo de la pandemia, y han surgido informes creíbles de que algunos países, como Irán, Brasil y Rusia, han ocultado o minimizado intencionalmente sus datos. Más allá de eso, el exceso de mortalidad en algunas economías este año (el número adicional de muertes en general en comparación con años anteriores) ha superado las cifras oficiales de muertes de covid-19.

Aun así, dado que es difícil distinguir entre informes lentos, recursos inadecuados y el ocultamiento intencional de datos, estamos utilizando datos de casos y muertes compilados por la Universidad Johns Hopkins, que se basa principalmente en fuentes gubernamentales, con la conciencia de que probablemente esta no sea la imagen completa.

Tenemos una aclaración sobre las cifras de China, que han sido cuestionadas por EE.UU. y otros países. A lo largo de la pandemia, el país ha ajustado repetidamente sus datos de virus, agregando casi 15.000 casos nuevos en un día a mediados de febrero y elevando su cifra total de muertos en un 40% a 4.632 en abril. Estas revisiones posiblemente podrían hacer que sus últimos números sean más confiables. Los investigadores han usado técnicas de detección de fraude para concluir que, si bien China manipuló sus datos en las primeras etapas de la pandemia, sus cifras han sido precisas desde entonces.

¿Por qué dos puntos de datos sobre muertes por virus?

La tasa de letalidad de un mes es un buen indicador de si un lugar está tratando efectivamente a las personas infectadas y evitando las muertes por covid-19, un aspecto fundamental para contener el virus. Con el tiempo, esta proporción ha mejorado rápidamente entre las economías más desarrolladas, ya que tanto los médicos como los hospitales han aprendido cómo combatir mejor el coronavirus.

La tasa también capta el punto en que se encuentran las economías en sus curvas individuales de la pandemia. Australia tuvo una alta tasa de letalidad durante una brutal ola invernal en el hemisferio sur que provocó un confinamiento de tres meses en el estado de Victoria. A partir de noviembre, con ese brote en gran medida sofocado, la tasa ha caído a un nivel relativamente bajo. Correspondientemente, las tasas de letalidad de los países del hemisferio norte han comenzado a deteriorarse a medida que entran en la temporada de frío.

Sin embargo, la tasa de letalidad de un mes no captura las consecuencias que deja la pandemia en una economía en general, especialmente en lugares como Bélgica, Suecia, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos, donde el covid-19 afectó fuertemente a la población mayor en su fase inicial en la primavera. Un porcentaje más alto de la población de Suecia murió a causa del virus que el de Vietnam, incluso si la capacidad de Suecia para salvar la vida de los pacientes de covid-19 ha mejorado desde entonces. Es por eso que también hemos incluido un indicador que refleja las muertes acumuladas de covid-19 como parte de la población total: muertes totales por millón.

Las economías con poblaciones más envejecidas generalmente tienen una calificación más baja en esta medida, dada la forma en que el virus afectó a las personas mayores en su primera ola. En Bélgica, los funcionarios decidieron clasificar todas las muertes en los hogares de ancianos como resultado del covid-19, incluso si el paciente no fue diagnosticado oficialmente antes de morir. Este enfoque ha convertido a Bélgica en la economía con la calificación más baja en mortalidad general a pesar de una puntuación relativamente alta en su índice de letalidad de un mes.

¿Qué muestra la tasa de prueba positiva?

La tasa de prueba positiva es considerada por los expertos como la forma más confiable de determinar si un lugar está haciendo suficientes pruebas.

Una alta tasa de pruebas de virus que dan positivo indica que las autoridades probablemente solo están evaluando a los pacientes más enfermos que buscan atención médica y no están proyectando una red lo suficientemente amplia. Es una señal de que es probable que haya infecciones no detectadas en la comunidad. La orientación de la Organización Mundial de la Salud es que los Gobiernos deben esperar a que la tasa de prueba positiva caiga por debajo del 5% durante al menos 14 días antes de relajar las medidas de distanciamiento social.

Para las economías que no informan las tasas de pruebas positivas diarias, derivamos sus tasas dividiendo el número de casos sobre las pruebas totales administradas en la última fecha en que se revelaron los datos. Lo hicimos para China, Hong Kong, Tailandia, Vietnam y Países Bajos. La correlación entre las tasas de prueba positivas diarias de una economía y esta medida es alta, lo que nos da confianza para sustituir estos valores.

Para Brasil, Colombia y Perú, los datos de pruebas reportados incluyen pruebas de anticuerpos, los cuales el proveedor Our World in Data no considera apropiados en comparación con los datos de pruebas de otros países (que generalmente excluyen las pruebas de anticuerpos). Our World in Data tampoco recopila cifras de Egipto y Argentina. Estos cinco países, por lo tanto, no tienen puntajes para este indicador en el Ranking de Bloomberg.

Una advertencia sobre este conjunto de datos es que algunos lugares informan el número total de personas examinadas, mientras que otros informan el número total de pruebas. La posibilidad de que se administren múltiples pruebas a la misma persona en un solo día podría significar que no son exactamente comparables, pero estas diferencias no son significativas en escenarios donde millones de pruebas se realizan a diario.

¿Qué se mide con el indicador de Acceso a Vacunas contra el Covid?

Si bien no hay vacunas aprobadas contra el virus en este momento, varios desarrolladores se encuentran en las etapas finales de las pruebas, y algunas vacunas ya muestran una eficacia extraordinaria, según los últimos datos. Dado que una vacuna se considera la fórmula mágica que podría terminar con la pandemia, asegurar el suministro es un componente importante de la respuesta al covid-19 de una economía.

Algunos lugares, como Estados Unidos, han declarado abiertamente que su estrategia no es necesariamente contener la propagación del virus, sino usar vacunas y tratamientos para finalmente sofocarlo. Dado que el acceso generalizado a una vacuna viable podría conducir a una rápida neutralización de los casos y una disminución de las muertes, decidimos incluirla como parte del Ranking. En consecuencia, ha reforzado algunos lugares donde el virus se está extendiendo de forma descontrolada, es decir, Estados Unidos, hogar del mayor brote del mundo y el mayor número de muertes.

Según una lista de la OMS actualizada cada dos semanas, actualmente hay 11 vacunas contra el covid-19 en pruebas de Fase III, la etapa final antes de la aprobación regulatoria. Bloomberg utilizó una base de datos de acuerdos de oferta de Duke Global Health Innovation Center, completándola con nuestra propia investigación, para producir el indicador de Acceso a Vacunas contra el Covid.

La medida rastrea cuántos acuerdos de suministro ha firmado una economía con los candidatos a la vacuna de Fase III. Se basa en información pública e incluye compromisos anticipados del mercado, cartas de intención, así como acuerdos de fabricación que especifican qué parte del suministro permanecerá en el lugar de fabricación. Los acuerdos para organizar ensayos clínicos no se incluyen a menos que se especifique que el lugar en cuestión recibirá suministros de vacunas después de los ensayos.

Decidimos rastrear el número de acuerdos, no dosis, porque muchos de los acuerdos anunciados no revelan el tamaño de la orden. Algunos candidatos a vacunas también pueden requerir dos inyecciones para ser efectivos, lo que significa que cualquier orden técnicamente solo cubrirá la mitad de las personas en dosis.

Para los pedidos realizados por entidades que representan a múltiples economías como la Unión Europea o la Fundación Carlos Slim, asignamos el acuerdo a todos los lugares del grupo por igual. Los acuerdos en ciertos lugares como Brasil incluyen los celebrados por los Gobiernos estatales.

Elegimos no incluir los acuerdos hechos por Covax, la iniciativa de la OMS para el acceso a las vacunas, ya que casi 200 países ya se han unido, lo que la convierte en un punto de partida común.

Esperamos que esta medida cambie rápidamente y se vuelva más importante para el Ranking de Resiliencia al Covid de Bloomberg a medida que las vacunas comiencen a implementarse. Vamos a ajustar su composición en consecuencia.

¿Qué mide la Severidad del Confinamiento?

Este indicador se basa en un índice producido por la Universidad de Oxford, que evalúa el número y la rigurosidad de las políticas gubernamentales que limitan los movimientos de la población como una forma de contener los crecientes brotes.

Interpretamos que las políticas gubernamentales restrictivas son negativas en el Ranking, ya que cuanto más estricto es el confinamiento, más disrupciones experimentan las personas. Taiwán se encuentra entre los mejores clasificados para este indicador, ya que la población está sujeta a casi ninguna restricción, mientras que los países europeos, muchos de los cuales acaban de imponer estrictos segundos confinamientos, ocupan un lugar más bajo. Una puntuación más alta en Severidad del Confinamiento denota un desempeño menos ventajoso.

Algunos pueden argumentar que los confinamientos estrictos deben considerarse positivamente, como una señal de que un Gobierno está actuando agresivamente para controlar el virus. Pero tras casi un año, y múltiples olas, en esta pandemia, la necesidad de imponer confinamientos refleja un fracaso para contener y manejar el covid-19, por lo que le damos una puntuación en consecuencia.

Las restricciones estrictas también se correlacionan con el costo mental y económico del virus en una población. La interrupción social y el aislamiento han sido vinculados a mayores tasas de suicidio en algunos lugares, mientras que el cierre de escuelas aumenta la preocupación por el desarrollo infantil y el aumento de las tasas de hambre y abandono escolar entre las familias desfavorecidas. Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, perdió 1.200 empleos al día durante su segundo cierre de tres meses, una señal de la devastación económica que viene junto con estrictas restricciones, particularmente cuando se aplican repetidamente.

¿La severidad del confinamiento refleja las condiciones en toda una economía?

El índice de la Universidad de Oxford refleja las condiciones más estrictas en una economía dada, independientemente de si esas restricciones se imponen en una región específica. Eso significa que un cierre en una ciudad o un área será la base para el puntaje general de una economía.

Esto naturalmente penaliza a países extensos como China, India e incluso Estados Unidos, donde las condiciones pueden variar mucho de una región a otra y de una ciudad a otra. China tiene puntajes relativamente altos en el índice de Oxford porque algunas regiones están bajo estricto confinamiento. Sin embargo, los residentes de la mayor parte del país, incluidas las megaciudades de Shanghái y Pekín, apenas enfrentan restricciones, y se registraron más de 600 millones de viajes nacionales durante un feriado nacional de una semana en octubre.

Aun así, aunque imperfecto, consideramos que el enfoque de Oxford en toda la economía es un referente de la agresividad de los Gobiernos ante un brote. El libro de jugadas de China este año ha sido imponer algunas de las medidas más opresivas del mundo, desde prohibir a personas en áreas específicas salir de sus hogares hasta realizar pruebas masivas y obligatorias. Entonces, si bien la vida es relativamente relajada para muchos en China en este momento, eso podría cambiar abruptamente si se identificara un solo caso donde viven o trabajan.

¿Qué muestra la movilidad comunitaria?

Dada la amplitud del indicador de severidad del confinamiento y el hecho de que refleja la política del Gobierno y no su impacto, buscamos otro punto de datos para capturar mejor esta imagen. Los informes de movilidad comunitaria durante el covid-19 de Google, que sustentan nuestra medida de Movilidad Comunitaria, rastrea los movimientos en tiempo real de las personas y ayuda a completar nuestra comprensión de cómo están respondiendo a las restricciones por el virus en sus vidas cotidianas.

Rastreamos el movimiento hacia y desde tiendas, lugares recreativos y de trabajo, con un promedio de 30 días para suavizar los efectos de los períodos festivos. Cuanto más cerca estén los niveles de movimiento de la línea de base prepandémica de la economía, mayor será el puntaje en este punto de datos como parte del Ranking de Bloomberg.

Como los datos de Google no están disponibles para China continental, utilizamos una estimación de un rastreador de actividad creado por Bloomberg Economics, que se utiliza semanalmente en un análisis de actividad en 26 economías principales, para obtener el puntaje correspondiente de China. La correlación entre los datos de Google y el índice de actividad diaria de Bloomberg para las otras 25 economías es alta, lo que nos da confianza para usarlo como sustituto en China.

Google tampoco rastrea los datos de movilidad para Irán, y no pudimos encontrar una fuente alternativa viable, por lo que Irán no califica en este indicador.

¿Qué sigue la medida del PIB?

Este indicador se basa en las proyecciones del producto interno bruto anual del Fondo Monetario Internacional para 2020. Cuanto mayor es la contracción esperada, más desafiante es la realidad económica para las personas en estos lugares y, por lo tanto, más débil es su desempeño en esta medida.

China es un ejemplo de cómo la eliminación local del virus puede conducir a un repunte de la actividad económica. Pero su vasto mercado interno de más de 1.000 millones de consumidores significa que es un caso atípico. Para casi cualquier otro lugar, la contención y el crecimiento económico están en una compleja relación de compensación.

Lugares como Tailandia, Singapur y Nueva Zelanda casi han erradicado la transmisión del virus entre sus poblaciones, pero a un costo masivo para sus economías, que dependen del turismo y los viajeros del extranjero.

Nuestra medida del PIB, Pronóstico de Crecimiento del PIB para 2020, refleja el porcentaje de contracción o expansión proyectada este año en las 53 economías. Elegimos usar este indicador, a pesar de su sesgo hacia las economías emergentes y de alto crecimiento, en lugar de la “oscilación” entre el pronóstico actual en comparación con el pronóstico previo a la pandemia. Esto se debe a que el Ranking pretende mostrar los mejores lugares para estar en este momento, no solo qué tan bien han esquivado el golpe económico del covid-19.

Los mejores puntajes en el indicador del PIB se asignaron por varias razones. Egipto tiene una economía insular algo desconectada de la oferta global, mientras que los sectores manufactureros de bajo costo en Bangladesh y Vietnam han apoyado el crecimiento en esos lugares, a medida que la desaceleración más amplia alimentaba la demanda de los consumidores occidentales de productos más baratos. Se espera que las economías en desarrollo que crecieron más rápido que las avanzadas antes de la pandemia, como Bangladesh, sigan creciendo modestamente, incluso si se considera un golpe del coronavirus.

¿Por qué el estado de la atención médica antes de la pandemia es relevante para el covid-19?

El indicador de Cobertura Universal del Cuidado de la Salud se basa en un conjunto de datos de 2019 publicado por el Institute for Health Metrics and Evaluation publicado en Lancet en agosto. Mapea la efectividad de 23 medidas preventivas y de tratamiento, que van desde el acceso a vacunas básicas diferentes a la del covid hasta la atención del cáncer.

Si bien el conjunto de datos se produjo antes del inicio de la pandemia, refleja la capacidad de una economía para prevenir, detectar y tratar enfermedades de manera efectiva en una población. La deducción de Bloomberg es que los lugares con puntajes más altos en esta medida están en una mejor posición para prevenir el deterioro y la muerte en pacientes con covid-19, y son más capaces de mantener la provisión de atención médica no relacionada con covid durante la pandemia. Hong Kong no es rastreado, por lo que no tiene una puntuación para este indicador.

Hay varias medidas y puntos de datos que rastrean la fortaleza de los sistemas de atención médica, incluidos los de la OMS. Elegimos este indicador debido a su integridad: se realiza un seguimiento a 204 países y territorios. También es el más actualizado entre los analizados.

¿Cuál es el objetivo de incluir el Índice de Desarrollo Humano?

Este indicador, producido anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene tres partes: esperanza de vida al nacer, años de escolaridad y riqueza per cápita. Los tres componentes fueron elegidos para representar el bienestar general de una sociedad.

Al igual que los datos en el indicador de Cobertura Universal del Cuidado de la Salud, esta medida captura el rendimiento prepandémico de una economía. Aun así, el Índice de Desarrollo Humano refleja la capacidad de una sociedad para resistir el golpe del covid-19 y puede ser un referente de cómo las poblaciones han reaccionado a la crisis:

Los años de escolaridad reflejan el acceso a la educación y actúan como un referente de la confianza de la población en la ciencia, que según los expertos es un factor clave para determinar si las personas siguen la orientación de salud pública sobre el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Consideramos otras medidas de confianza en la ciencia, como la proporción de títulos de STEM entre los graduados universitarios, pero no encontramos un conjunto de datos alternativo adecuadamente completo y actualizado.

La riqueza per cápita refleja los ingresos de las personas, ajustados por el poder adquisitivo.

La esperanza de vida es un referente de si el acceso a la atención médica es equitativo en una población.

El PNUD no incluye a Taiwán en este indicador, pero el Gobierno allí calcula su propio puntaje de Desarrollo Humano cada año utilizando la misma metodología. Usamos el puntaje publicado por Taiwán para esta medida.

¿Fue examinado el Ranking?

El Ranking de Resiliencia al Covid es el resultado de meses de revisión de varias fuentes de información por parte de reporteros de Bloomberg y especialistas en datos. Fue desarrollado en consulta con expertos en la recopilación de datos y los campos económico y científico. Si bien el Ranking es naturalmente una medida subjetiva, creemos que captura de manera justa y exhaustiva los mejores y los peores lugares para vivir y trabajar en este momento a medida que continuamos superando esta pandemia.

Se transformará y se actualizará a medida que cambien las circunstancias. Permanezcan atentos.

Nota Original:Inside Bloomberg’s Covid Resilience Ranking

©2020 Bloomberg L.P.