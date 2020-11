Cayetano Martínez de Irujo cuenta el sacrificio que tendrá que hacer por ayudar a los que peor lo están pasando

24/11/2020 Cayetano Mart�nez de irujo. MADRID, 24 (CHANCE) Siempre mostrando el lado solidario que ha heredado de su madre, la Duquesa de Alba, Cayetano Mart�nez de Irujo no falt� a la entrega de los Premios Telva de Solidaridad. "Mi madre ha sido un ejemplo sobre todo porque despu�s de morir me he enterado de tant�simas cosas que ella nunca dijo, como dec�a ella las cosas se hacen y no se dicen" coment� a la llegada.Sin la compa��a de su pareja B�rbara Mirjan y asegurando que hab�a viajado desde Sevilla hasta Madrid tan solo para aportar su granito de arena por una buena causa, el jinete volvi� a poner en evidencia el distanciamiento que existe entre �l y sus hermanos. "A una cosa as� no se puede faltar, vine a la reuni�n del jurado hace algunas semanas donde decidimos los ganadores nacional e internacional y he venido hoy solo para esto".D�as despu�s de haber organizado la misa funeral en memoria de su madre en la Iglesia de los Gitanos de Sevilla, Cayetano habla sobre c�mo vivi� �l un d�a tan especial para todos los que conoc�an a su madre: "Estoy muy contento por la misa que un a�o m�s organic� en la Parroquia de los Gitanos, es una obra de ella, es d�nde ella est� enterrada por su voluntad y fue muy bonita. Parece que no pasan los a�os, parec�a que era el primer a�o, el Padre Ignacio la hace tremendamente emotiva y luego est�n sus verdaderos amigos, Carmen Tello, sus dos m�dicos, estaba el pu�ado de amigos, los hermanos de los Gitanos". En cuanto a la ausencia marcada de sus hermanos, sentenci�: "Cada cual es due�o de sus actos y de su conciencia".Consciente de la importancia de ayudar a aquellos que peor lo pasan, sobre todo en estos dif�ciles momentos debido a la pandemia del Coronavirus, Cayetano explic� qui�n hab�a sido la �ltima persona a la que ha ayudado. "La verdad es que soy muy emp�tico y pienso mucho en la gente. Hoy le he mandado dinero al chico africano al que llevo ayudando hace tiempo, en �frica no hay forma de subsistir. Es el chico que me ha



MADRID, 24 (CHANCE)



Siempre mostrando el lado solidario que ha heredado de su madre, la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo no faltó a la entrega de los Premios Telva de Solidaridad. "Mi madre ha sido un ejemplo sobre todo porque después de morir me he enterado de tantísimas cosas que ella nunca dijo, como decía ella las cosas se hacen y no se dicen" comentó a la llegada.Sin la compañía de su pareja Bárbara Mirjan y asegurando que había viajado desde Sevilla hasta Madrid tan solo para aportar su granito de arena por una buena causa, el jinete volvió a poner en evidencia el distanciamiento que existe entre él y sus hermanos. "A una cosa así no se puede faltar, vine a la reunión del jurado hace algunas semanas donde decidimos los ganadores nacional e internacional y he venido hoy solo para esto".Días después de haber organizado la misa funeral en memoria de su madre en la Iglesia de los Gitanos de Sevilla, Cayetano habla sobre cómo vivió él un día tan especial para todos los que conocían a su madre: "Estoy muy contento por la misa que un año más organicé en la Parroquia de los Gitanos, es una obra de ella, es dónde ella está enterrada por su voluntad y fue muy bonita. Parece que no pasan los años, parecía que era el primer año, el Padre Ignacio la hace tremendamente emotiva y luego están sus verdaderos amigos, Carmen Tello, sus dos médicos, estaba el puñado de amigos, los hermanos de los Gitanos". En cuanto a la ausencia marcada de sus hermanos, sentenció: "Cada cual es dueño de sus actos y de su conciencia".Consciente de la importancia de ayudar a aquellos que peor lo pasan, sobre todo en estos difíciles momentos debido a la pandemia del Coronavirus, Cayetano explicó quién había sido la última persona a la que ha ayudado. "La verdad es que soy muy empático y pienso mucho en la gente. Hoy le he mandado dinero al chico africano al que llevo ayudando hace tiempo, en África no hay forma de subsistir. Es el chico que me hace los Safaris allí, que me cuida las cosas. Le he mandado para que invierta en una pequeña plantación de cebollas porque no tenía otra forma de subsistir. Yo dejaré de pagar unas cuantas facturas, estamos todos muy apretados pero desde luego hay mucha gente que lo está pasando muchísimo peor y esos son a los que hay que ayudar".Huyendo siempre de las polémicas familiares, en esta ocasión Cayetano prefirió no hablar sobre el enfrentamiento público de Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. Aunque afecta de forma indirecta a su familia por la relación con Francisco Rivera, Cayetano fue tajante: "Es el ex marido de mi hermana y padre de su hija, nada más".