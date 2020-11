Casemiro: “Queremos ser primeros de grupo”

El jugador brasile�o del Real Madrid Carlos Casemiro. EFE/JAVIER LIZ�N/Archivo

Madrid, 24 nov (EFE).- El brasileño Casemiro confía en las posibilidades de que el Real Madrid sea primero de su grupo de la Liga de Campeones, posición que tienen a un punto de distancia, ya que “depende” de ellos, y toma la victoria frente al Inter de Milán del pasado 3 de noviembre (3-2) como punto de inflexión, ya que opina que “solo” pueden “crecer” en la competición.

“Sabíamos que no iba a ser un partido fácil -el del Inter- pero mentalmente fuimos muy fuertes y estuvimos enfocados en la victoria. Y luego Rodrygo lo confirmó con un gol. El trabajo mental y la concentración que mantuvimos durante todo el partido fueron muy importantes. Somos conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer, pero esa victoria fue muy importante. Queremos ser los primeros, todavía hay una posibilidad y depende de nosotros”, dijo en una entrevista a los medios oficiales de UEFA

“Ya hicimos un gran partido contra el Inter, así que solo podemos crecer en esta competición. Sabemos que es un grupo difícil. El Shakhtar tiene jugadores brasileños de gran calidad. El Borussia lo ha estado haciendo muy bien en Alemania, con un entrenador que tiene las ideas muy claras. Y el Inter es un gran equipo, con una fuerte tradición y un entrenador que tiene muy claro cómo ve el juego”, continuó.

En dicho partido contra el Inter, club al que se vuelven a enfrentar este miércoles (21:00 horas CET), el capitán Sergio Ramos marcó su gol número 100 con el Real Madrid. Su compañero Casemiro pondera la figura del central que, sin embargo, se pierde el segundo choque contra el conjunto italiano por lesión.

“Sergio es un líder en el vestuario y en el campo. Es un placer compartir todos estos años con él. Lo que está haciendo ahora es escribir su nombre en los libros de historia del club. Es un jugador que nunca se rinde, que siempre quiere pelear y siempre quiere ganar. Empuja al equipo hacia adelante, es un líder y un modelo a seguir para nosotros”, valoró.

“Para los que estamos con él todos los días no es ninguna sorpresa dado su recorrido, su ritmo de trabajo, cuánto se cuida y la persona que es. Marcar tantos goles importantes en las situaciones difíciles a las que nos hemos enfrentado es la clave de todo. Esa es su personalidad. Tiene 34 años y todavía quiere mejorar, aprender y trabajar duro”, amplió.

Además, en dicha entrevista, Casemiro ensalza la labor de su técnico y exestrella mundial, el francés Zinedine Zidane: “Es muy fácil hablar de Zidane. Como jugador, siempre ha sido mi ídolo, porque jugaba en el centro del campo. Sus cualidades son diferentes a las mías, pero aprecio su estilo. Y como técnico no somos conscientes de lo que realmente ha hecho Zidane y lo que está haciendo en beneficio del Real Madrid”, dijo.

Muy pocos entrenadores han podido hacer lo que ha conseguido hasta ahora, especialmente sus logros en la Champions League. Y no hay que olvidar que la temporada pasada volvimos a ganar la Liga y la Supercopa de España. Tengo que disfrutar esos momentos con él y aprender todos los días. Sus méritos como jugador y como entrenador serán recordados dentro de 20 o 30 años porque lo que está haciendo ahora resistirá el paso del tiempo. Se hablará de ello cuando se mencione la historia del Real Madrid”, aseguró.