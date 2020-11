Canadá reconoce que accederá a la vacuna contra la covid-19 después de EE.UU.

En la imagen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/EPA/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 24 nov (EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió este martes que la falta de capacidad de producción de vacunas de Canadá hará que los habitantes del país accedan al suero contra la covid-19 después de que esté disponible en Estados Unidos.

Trudeau afirmó durante una rueda de prensa en Ottawa que, aunque Canadá en el pasado producía vacunas, ya no lo hace, mientras que países como "Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido sí tienen instalaciones farmacéuticas domésticas por lo que, obviamente, van a dar prioridad a ayudar a sus ciudadanos primero".

No obstante, el dirigente canadiense añadió que el país firmó acuerdos con varias de las compañías que están desarrollando vacunas para la covid-19, lo que le permitirá recibirlas.

En total, Canadá ha firmado contratos para que siete empresas farmacéuticas proporcionen 358 millones de dosis de vacunas contra la covid-19.

Trudeau reconoció que el elevado número de dosis adquiridas por Canadá, cuya población no llega a los 40 millones de personas, es porque no se sabe qué vacunas serán efectivas y cuáles llegarán antes.

El primer ministro señaló en el pasado que las primeras vacunas estarían disponibles para los canadienses a principios de 2021, aunque este martes no quiso especificar cuándo empezará la distribución.

"Es prematuro empezar a señalar fechas del calendario", dijo Trudeau, quien destacó que queda mucho trabajo por hacer .

Aun así, subrayó, "esperamos ser capaces de vacunar a los canadienses en los próximos meses".

Las autoridades del país han indicado que tienen capacidad para almacenar 33,5 millones de dosis en instalaciones refrigeradas, así como agujas y jeringuillas para administrar 24 millones de vacunas.

La pandemia de la covid-19 ha revelado los problemas de producción por lo que "hemos empezado a invertir de nuevo para asegurar que Canadá tenga capacidad de producción doméstica de vacunas, ya que no queremos que nos pase esto de nuevo, no tener la capacidad de apoyar a los canadienses directamente", consideró Trudeau.

"Si hay otra pandemia, no nos pillará desprevenidos", zanjó el primer ministro, quien aprovechó la rueda de prensa para anunciar que Canadá ha suscrito, por otro lado, un acuerdo para obtener 26.000 dosis de un tratamiento de anticuerpos contra la covid-19 producido por la farmacéutica Eli Lilly.

El tratamiento, llamado Bamlanivimab es el primer anticuerpo monoclonal para ser utilizado contra la covid-19 autorizado por la Administración de Alimentación y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.