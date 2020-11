Byron Guamá gana la segunda etapa de la Vuelta a Ecuador

En la imagen, el ciclista ecuatoriano Byron Guama. EFE/Kevin V�lez/Archivo

Quito, 24 nov (EFE).- El ciclista ecuatoriano Byron Guamá ganó este martes la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Ecuador, con un tiempo de 3h22:01, mientras Cristian Toro, vencedor de la primera, mantiene el liderato de la general.

Guamá, del Best PC y veterano de la Vuelta a Ecuador, que ha ganado en cuatro ocasiones, fue el primero en entrar a la meta en Santo Domingo, en una etapa de 133 kilómetros desde Pedernales con dos puertos de montaña de segunda categoría y tres metas volantes.

Con el mismo tiempo entraron los corredores de la selección de Ecuador Jimmy Montenegro y Richard Huera, que también estaban en el grupo de fugados, que llegó a aventajar al pelotón en 2:47.

Toro (Movistar Team Ecuador) se mantiene líder de la clasificación general, y también como mejor corredor Sub'23, seguido de Esdras Morales (selección de Guatemala), a 5 segundos, y Rommel Andrés Caza (Best PC), a 7.

En la montaña, Montenegro asume el liderato tras cruzar primero el sector de La Humedad, seguido por Harold López, y segundo en el Alto de Pueblo Seco.

En cuanto a las metas volantes, Sebastián Novoa, del Team Best PC, se mantiene en primera posición, aunque también su compañero de equipo Cristian Pita se adjudicó una de ellas en esta jornada.

La tercera etapa, de un total de seis, se disputará este miércoles entre Machachi y Olmedo, un recorrido de 124,3 kilómetros con tres metas volantes y dos puertos de montaña de segunda categoría, el segundo en la misma meta.

La XXXVII Vuelta a Ecuador, que arrancó este lunes, cuenta con invitados de honor como Richard Carapaz o Myriam Núñez, que han dado su nombre a cada etapa, la del miércoles dedicada al propio Guamá.

En la Vuelta participan 16 equipos, entre ellos selecciones de Guatemala y Perú, un equipo mexicano, dos de Colombia y uno continental, más los equipos ecuatorianos.