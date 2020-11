Baloncesto/NBA.- Los Lakers confirman el fichaje del pívot español Marc Gasol

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los Angeles Lakers, vigentes campeones del anillo en la NBA, confirmaron este martes el fichaje del pívot español Marc Gasol, que pondrá fin a su periplo en Toronto Raptors para continuar los pasos de su hermano Pau.



La franquicia angelina no desveló los detalles del contrato del catalán, aunque según adelantó el domingo el periodista estadounidense especializado, el de Sant Boi firmaría por dos temporadas. El internacional, de 35 años y que era agente libre sin restricciones jugará en su tercera franquicia NBA después de Memphis Grizzlies y Toronto Raptors.



Curiosamente, fueron los propios Lakers los que le seleccionaron en el 'draft' 2007, pero luego traspasaron sus derechos a Memphis en el acuerdo para reclutar a su hermano Pau. 13 años después, el menor de la saga finalmente jugará para el equipo californiano, donde su hermano conquistó dos anillos en una época dorada junto a Kobe Bryant.



Campeón con los Raptors en la campaña 2018-2019, el mediano de la saga intentará emular al mayor y conquistar su segundo anillo con uno de los máximos aspirantes, no en vano los Lakers vienen de conquistar el título en la 'burbuja' de Orlando superando en las Finales a Miami Heat.



El vigente campeón del mundo con la selección española, que lucirá el '14', compartirá vestuario con una de las mayores estrellas de la historia, LeBron James, y probablemente con otro gran nombre de la liga, Anthony Davis, que aún no ha rubricado su renovación. Montrezl Harrell, Dennis Schoder o Wesley Matthews también acaban de fichar por los Lakers, que han redoblado la apuesta por su proyecto ganador.

