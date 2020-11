Autoridades indígenas protestan en Guatemala y dan advertencia a Giammattei

Autoridades ind�genas de Guatemala se manifiestan en contra del presidente Alejandro Giammattei y le advierten que tienen la capacidad de paralizar el pa�s, hoy en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Edwin Berc�an

Guatemala, 24 nov (EFE).- Varias autoridades indígenas de Guatemala se manifestaron este martes en conjunto en contra del presidente del país, Alejandro Giammattei, y le advirtieron que tienen la capacidad de paralizar el país.

"Tenemos la capacidad de reunir a más de 100.000 personas y paralizar el altiplano pero también todo el país", señaló Germán Canastuj, uno de los líderes de la manifestación, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), en el centro de la Ciudad de Guatemala.

Las autoridades indígenas llegaron procedentes de diversos puntos del país y pidieron a Giammattei que atendiera este martes sus peticiones, sin respuesta por parte del Ejecutivo.

"Venimos sin armas y con el estómago vacío", añadió Canastuj, representante de 48 Cantones (alcaldía indígena) del departamento de Totonicapán, quien llegó a la Ciudad de Guatemala acompañado de unas 200 personas, según dijo a periodistas.

Los manifestantes exigieron la renuncia de Giammattei, cuyo Gobierno se encuentra en medio de una crisis política después de que su vicepresidente, Guillermo Castillo, le instara a que dimitieran en conjunto para "oxigenar" a Guatemala ya que el país no está "bien".

Las palabras de Castillo se registraron un día antes de que 10.000 manifestantes protestaron contra Giammattei en el centro de Guatemala y otros cientos incendiaran una parte del Congreso, enardecidos por la aprobación el miércoles 18 de noviembre del nuevo presupuesto del Estado para 2021.

"No somos un país pobre, somos un país empobrecido" y "No se juega con las necesidades del pueblo" rezaban algunas de las pancartas extendidas por las comunidades indígenas frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde se aglutinaron unas 400 personas en total.

La protesta se realizó con representantes de los pueblos indígenas mayas, xinkas y garífunas, quienes marcharon por un sector del centro de la Ciudad de Guatemala y realizaron plantones frente a la sede del Gobierno pero también frente al Congreso.

EXIGEN RENUNCIA DEL CONGRESO

En un comunicado de prensa, las autoridades indígenas pidieron la dimisión inmediata del vicepresidente y del Centro de Gobierno, una entidad utilizada por Giammattei como eje de su Administración y que ha sido ampliamente criticada por diversos sectores, incluido Castillo.

De igual forma solicitaron además "que las alcaldías municipales respeten y respalden las demandas de los pueblos" y la renuncia de todo el Congreso.

Finalmente, la manifestación de las comunidades indígenas sostuvieron un encuentro en la calle por unos minutos con los diputados de la agrupación política Semilla, nacida de la lucha anticorrupción emprendida por la ciudadanía en 2015 y que culminó con el encarcelamiento del presidente en aquel año, Otto Pérez Molina (2012-2015).

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

La aprobación del presupuesto del Estado por parte del Congreso el 18 de noviembre a las 05.30 de la madrugada provocó un malestar en la población que se tradujo en las manifestaciones de los pasados sábado y domingo.

Dicho presupuesto, aprobado por 115 de los 160 legisladores bajo estrictas medidas de seguridad con cierre de varias calles a la redonda, ha sido descrito como "opaco" por legisladores de oposición que indicaron que nunca tuvieron acceso al documento. Además, según expertos, el presupuesto presenta amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.

El lunes, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, anunció que darían marcha atrás con la aprobación del presupuesto en mención.