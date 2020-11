Así es el atractivo nuevo novio de Tamara Falcó

24/11/2020 I�igo Onieva EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Viviendo al máximo el mejor momento de su vida, Tamara Falcó no para de cosechar éxitos a nivel profesional y ahora tmabién a nivel personal donde ha encontrado al hombre con el que disfrutar del amor. Muy discretos con su vida privada, Tamara Falcó e Íñigo Onieva todavía no han aparecido juntos de manera oficial aunque sí que pasean su amor por las calles de la capital madrileña como cualquier otra pareja de enamorados.En esta ocasión pillamos a Íñigo llegando a la casa famliar y demostrando que es un verdadero 'sex simbol' por lo que no dudamos que Tamara esté encantada con él. Con un look de lo más 'casual', el joven lució para la ocasión pantalón vaquero negro, camisa azul clara y chupa de cuero también en negro que combinó con zapatillas de deporte New Balance. Amante de la velocidad sobre dos ruedas, el joven llegó en su propia moto y luciendo un llamativo casco en color amarillo que se quitó antes de entrar en la casa.Aunque se desconoce cuando surgió el amor en la pareja, lo cierto es que Íñigo y Tamara tienen algunos amigos en común como el primo de la futura Marquesa de Griñon, Álvaro Falcó y su pareja Isabelle Junot. Íñigo, de 31 años, es el mayor de cinco hermanos y se graduó en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la Universidad Antonio de Nebrija. Posteriormente se mudó a Italia para cursar un Master en Diseño de Transportes y luego otro en Diseño de Automóvil en Londres.