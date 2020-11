AMP.- Suiza.- Las autoridades no descartan motivos terroristas tras un ataque con cuchillo que ha dejado dos heridas

La mujer estuvo investigada por vinculación al terrorismo yihadista en 2017



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Dos mujeres han resultado este martes heridas, una de ellas grave, después de que otra les atacara con un cuchillo en un centro comercial en la ciudad suiza de Lugano, un suceso para el que las autoridades del país no descartan motivos terroristas.



Las autoridades investigan la supuesta simpatía que la mujer, que ya ha sido detenida, ha declarado por Estado Islámico. Según varios testigos, la mujer ha gritado 'Allahu Akbar' en el momento del ataque, extremo que no ha sido confirmado por las autoridades.



La Oficina Federal de Policía (FEDPOL) suiza sí ha trasladado mediante su cuenta en la red social Twitter que la perpetradora, de 28 años y rostro familiar para las autoridades, fue investigada en 2017 y tiene antecedentes de vinculación con el terrorismo yihadista.



El presidente del Gobierno del cantón de Tesino, Norman Gobbi, ha señalado en rueda de prensa que la mujer está presuntamente radicalizada. "Estamos decididos a defender la seguridad de nuestros ciudadanos", ha dicho.



Gobbi ha tildado el suceso como "de la mayor gravedad" y ha subrayado que "Suiza es un país de paz, pero ser pacífico no significa estar indefenso", según ha informado el diario 'Corriere del Ticino'.



En esta línea se ha expresado también la directora de la FEDPOL, Nicoletta della Valle, que ha detallado que las autoridades sospechan que tras el ataque hay un móvil terrorista y ha recordado los atentados registrados recientemente en Francia. "No me sorprende este ataque", ha remachado.



Mientras, el comandante de la Policía de Tesino, Matteo Cocchi, ha agradecido la "valentía" de dos ciudadanos que han intervenido durante el ataque y ha remarcado que "la situación es extremadamente grave", ha recogido el diario 'Neue Zürcher Zeitung'. Cocchi ha precisado que la colaboración entre las autoridades es "fundamental".



La FEDPOL se encuentra trabajando junto a la Policía del cantón de Tesino y ha anunciado mediante la citada red social que la Fiscalía ya ha iniciado un proceso penal contra la mujer.



Los hechos se han registrado sobre las 14.00 horas en un centro comercial. Las primeras investigaciones señalan que la mujer aparentemente robó un cuchillo de una de las tiendas, intento estrangular a la primera mujer y apuñaló a la segunda.

