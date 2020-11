AMP.- Guinea.- La oposición mantiene las protestas pese a la prohibición de las manifestaciones por "motivos sanitarios"

19/10/2020 El l�der opositor guineano Cellou Dalein Diallo POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El principal partido opositor de Guinea, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), ha anunciado su rechazo a la decisión del Gobierno de prohibir las manifestaciones por "motivos sanitarios" y ha recalcado que mantiene en pie las movilizaciones convocadas este miércoles contra la victoria del presidente, Alpha Condé, en las elecciones del 18 de octubre.



La UFGD, encabezada por el principal candidato opositor a la Presidencia de Guinea en las elecciones de octubre, Cellou Dalein Diallo, y la Alianza Nacional para la Alternancia y la Democracia (ANAD) --que respaldó su candidatura-- han acusado al mandatario de "instrumentalizar" la pandemia "con fines políticos".



Así, han resaltado que el anuncio "no sorprende" a la UFGD y a la ANAD y han incidido en que "el régimen de Condé ha hecho de la COVID-19 un aliado estratégico que ha utilizado como pretexto para suspender los derechos y libertades de los ciudadanos para violar con toda tranquilidad la ley y sacar adelante su agenda política".



"En realidad, su objetivo nunca ha sido preservar la salud de los guineanos. Si no, ¿cómo explicar la organización, en plena epidemia de coronavirus, del doble escrutinio del 22 de marzo de 2020 --legislativas y referéndum constitucional--?", se han preguntado.



Asimismo, han recordado que la prohibición de todas las reuniones de más de 50 personas fue dictada el 16 de abril y ha subrayado que "durante la campaña electoral a las presidenciales la (gubernamental) Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) organizó, especialmente en sus bastiones, grandiosas manifestaciones sin el mínimo respeto al distanciamiento social y los gestos barrera".



"A día de hoy, para mantener su fraude electoral e impedir la manifestación de la UFGD y la ANAD, el régimen sale brutalmente de su amnesia, se acuerda repentinamente de la existencia de la pandemia y decreta la suspensión de toda manifestación", ha criticado.



Por ello, han incidido en que "esta decisión del Gobierno no vincula a la UFGD y a la ANAD, que mantienen la manifestación del 25 de noviembre y piden al pueblo de Guinea que salga masivamente a reivindicar la verdad de las urnas, la justicia para los que han perdido la vida y la liberación de los presos políticos, respetando las medidas sanitarias".



De esta forma, la UFGD y la ANAD se suman al opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), que tildó el anuncio del Gobierno de "anacrónico" y "liberticida" y dijo que el objetivo de la decisión es "formalizar la prohibición de las manifestaciones sociales y políticas en todo el país".



El movimiento señaló en un comunicado que "desde marzo de 2020, todos los llamamientos a manifestarse han sido prohibidos de forma sistemática por las autoridades", antes de recalcar que "esta decisión ilegal del Gobierno guineano no sorprende al pueblo de Guinea, que tiene derecho a desobedecer todas las decisiones de este clan de opresores".



DECISIÓN "ABSURDA"



De esta forma, rechazó esta decisión "absurda" y "ridícula" de Conakry y arguyó que "es sabido que la crisis sanitaria ha sido provocada y mantenida por el clan, que ha usado la COVID-19 como un instrumento político contra los opositores al proyecto del tercer mandato de Condé.



El FNDC galvanizó a una serie de grupos opuestos a la reforma constitucional aprobada en referéndum en marzo --un proceso boicoteado por la oposición-- debido a que allanaba el camino a una nueva candidatura de Condé, pese a que la Carta Magna limitaba a dos los mandatos en la Presidencia.



La convocatoria para las protestas fue formulada por la UFGD y la ANAD, que acusaron a Condé de lanzar "una campaña de intimidación y violencia contra el verdadero vencedor de las elecciones y sus seguidores" y resaltaron que "estas violencias inusitadas han causado la muerte de 49 personas, 240 heridos y se han saldado con el arresto y detención arbitraria de 350 personas, entre ellas altos cargos de la UFGD y la ANAD".



Por su parte, el Gobierno ha afirmado que ha prohibido las manifestaciones "tras las iniciativas de organización de manifestaciones por parte de ciertas estructuras políticas afiliadas al partido presidencial para celebrar la victoria de Condé".



"El Gobierno recuerda a los partidos políticos y movimientos aliados del partido presidencial, así como al resto de entidades políticas y sociales, la suspensión por razones sanitarias de las manifestaciones masivas en todo el territorio nacional", señaló en su comunicado.



DIALLO REITERA QUE ES EL GANADOR



En otro orden de cosas, Diallo ha asegurado durante la jornada que no se arrepiente de haberse presentado nuevamente a las presidenciales, como ya hiciera en 2015, cuando denunció igualmente que Condé había logrado un segundo mandato a través del fraude.



"Honestamente, no lamento mi participación en estas elecciones. He podido demostrar nuevamente la fuerza de la UFGD en términos de apoyos electorales y de capacidad de organización", ha indicado el antiguo primer ministro, en declaraciones a la emisora guineana Lynx FM.



Así, ha recalcado que "la campaña ha demostrado la fuerza de la UFGD, la confianza y la credibilidad con la que cuenta en el seno de la población" y ha agregado que tanto en la capital, Conakry, como en otras zonas del país la formación "ha sido muy bien acogida".



"Durante la jornada electoral la gente se movilizó para votar por nosotros", ha señalado Diallo, quien ha manifestado en todo momento que fue él quien se hizo con la victoria en primera vuelta tras recabar más del 50 por ciento de los votos, según datos recabados por su partido.



De esta forma, ha argumentado que el reconocimiento de que fue él quien venció en los comicios se hace "incluso en el círculo del poder", si bien ha apuntado que Condé no está dispuesto a reconocer su derrota, tal y como ha recogido el portal de noticias Vision Guinée.



"El que gana las elecciones no tiene necesidad de depender del Ejército", ha dicho, en una crítica a la represión de las protestas contra la victoria del mandatario. "Cuando las instituciones a sueldo proclamaron su victoria, nadie se movió porque nadie estaba contento", ha argüido.



"No hubo manifestaciones de alegría, porque se sabía que era algo robado y porque no se había sido justo con los votantes", ha remachado Diallo, quien ha denunciado la muerte de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad cuando salieron a celebrar su declaración autoproclamándose vencedor.



LOS RESULTADOS



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron los comicios.



Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada este año en referéndum en medio del boicot opositor.