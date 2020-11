AMP.- Burkina Faso.- La oposición no reconocerá el resultado de las elecciones en Burkina Faso por las irregularidades

24/11/2020 El opositor Z�phirin Diabr� vota en las elecciones presidenciales en Burkina Faso POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL TWITTER UPC



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los candidatos de la oposición a las presidenciales del domingo en Burkina Faso han anunciado que no están dispuestos a reconocer el resultado dadas las irregularidades constatadas durante la jornada electoral y que, según ellos, beneficiaron al actual presidente, Roch Marc Christian Kaboré.



Por boca de Tahirou Barry, quien ejerció de portavoz de los candidatos firmantes de una alianza contra Kaboré, han adelantado que "no aceptarán los resultados manchados por irregularidades y que no reflejan la voluntad del pueblo burkinés". Entre los firmantes del acuerdo figuran los dos principales candidatos de la oposición, el líder de Unión para el Progreso y el Cambio (UPC), Zéphirin Diabré, y el del Congreso para la Democracia y el Progreso (CDP), Eddie Komboigo.



En rueda de prensa celebrada este lunes por la tarde en Uagadugú, la capital, Barry ha criticado la organización de los comicios por parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), a la que ha acusado de modificar los colegios electorales en los que se podía votar.



Según el portavoz opositor, algunos colegios electorales que "estaba previsto que abrieran permanecieron cerrados mientras que otros que no debían abrir por la inseguridad fueron abiertos en el último minuto sin una concertación previa de los actores políticos y sin el aval del Consejo Constitucional, como se debía".



Como consecuencia de ello, la oposición no ha podido contar con observadores en estos colegios, mientras que en otros se constató la apertura tardía, como en un colegio de Uagadugú, que "abrió a las 17.00 horas y cerró a las 18.00 dejando a miles de personas sin votar", explicó Barry. También se ha constatado que el traslado de los votos en algunos de los casos no se hizo de forma segura, según informan los medios locales.



Tras expresar la "consternación" de los candidatos opositores por el modo en que la CENI organizó la votación, también criticó el hecho de que este lunes comenzara a publicar los resultados en algunas provincias y que eran "ampliamente favorables a la mayoría saliente".



"Pese a nuestras múltiples advertencias en contra de cualquier proclamación precipitada de los resultados, este lunes 23 de noviembre, poco después de las 13.00 horas, la CENI ha comenzado a anunciar resultados de las presidenciales", lamentó, denunciando en particular que se hiciera sin un recuento manual previo.



En declaraciones posteriores, Moussa Zerbo, miembro del UPC de Diabré, optó por reclamar "simple y llanamente la anulación de esta farsa que no vamos a reconocer" dado que numerosos burkineses no pudieron ejercer su voto, según informa el portal Infowakat.



LA COALICIÓN GUBERNAMENTAL RECONOCE "DEFICIENCIAS"



En respuesta, la Alianza de Partidos y Formaciones Políticas de la Mayoría Presidencial (APMP) ha indicado que se han registrado "deficiencias" durante la votación, si bien ha negado que puedan tener un impacto sobre los resultados definitivos.



"Las deficiencias detectadas, si bien son lamentables, no son de una amplitud susceptible de impactar de forma significativa sobre los resultados de la votación", ha dicho Bénéwendé Stanislas Sankara, presidente de la Unión para el Renacimiento-Partido Sankarista.



Así, ha destacado que "la APMP considera que "las deficiencias y defectos que marcaron el desarrollo de la votación no pueden reflejar ninguna voluntad de socavar la sinceridad de las elecciones", según ha recogido la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB.



Sankara, quien es coordinador de esta coalición, ha defendido además que la composición de la comisión electoral sobre una base tripartita --cinco miembros de la mayoría, la oposición y la sociedad civil-- garantiza un equilibrio en el recuento y la promulgación de los resultados.



En este sentido, ha recalcado que estos problemas "suponen un perjuicio para todos los candidatos y partidos políticos de la misma forma" y ha defendido que, aquellos que consideren que han sido perjudicados, pueden "acudir a la justicia", tal y como ha recogido el portal Burkina24.



Por ello, ha reclamado a la oposición mantener la calma y ha dicho que "la APMP reitera su voluntad de contribuir a todo diálogo destinado a una buena finalización del proceso".



"La APMP reafirma su firme compromiso y su determinación a actuar, de forma concertada con el resto de actores, en respeto al veredicto de las urnas y la legalidad republicana", ha remachado.



SUSPENSIÓN DEL ANUNCIO DE LOS RESULTADOS



Así las cosas, la CENI procedió a suspender el lunes por la tarde el anuncio de más resultados. En declaraciones por la noche en la televisión estatal, su presidente, Newton Ahmed Barry, reconoció que hubo "algunas dificultades" en la organización de la cita con las urnas si bien defendió que en la mayoría de los casos se consiguieron superar a lo largo de la jornada.



Respecto a la apertura de colegios electorales que no estaban previstos, el presidente de la CENI ha asegurado que se consultó al Consejo Constitucional, según informa el portal Sidwaya.



Sin embargo, Barry ha destacado este mismo martes que el organismo retomará la publicación de resultados tras recibir el apoyo de diez de los 15 comisarios que integran el organismo, mientras que los cinco restantes no se han presentado durante la jornada ante el organismo.



"Estamos en proceso de contactar con ellos para saber si el hecho de no venir supone una suspensión de su participación en los trabajos de deliberación y proclamación de los resultados", ha señalado, tal y como ha recogido el portal burkinés de noticias Infowakat.



Así, ha desvelado que estos cinco integrantes de la CENI "han asegurado que eso no es así", por lo que "se ha dado el tiempo suficiente para que todas las recopilaciones (de resultados) comiencen".



RESPETAR LAS VÍAS LEGALES



Por su parte, la Convención de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Observación de las Elecciones (CODEL) ha señalado que el 90 por ciento de las disfuncionalidades que ha registrado han sido resueltas por la comisión electoral.



La organización ha denunciado sin embargo "un déficit en el aprovechamiento de las experiencias y lecciones anteriores en materia electoral", así como "las violaciones de la legislación electoral sobre corrupción, violencia verbal y muestras de anarquía".



La CODEL ha reclamado además a todos los candidatos que respeten las vías legales para presentar sus denuncias en torno a los resultados, en un intento de evitar que estalle una crisis postelectoral que pueda salirse del control de las autoridades judiciales.



Kaboré partía como favorito para la reelección en unos comicios que ya de antemano no se iban a celebrar en todo el territorio debido a la persistente inseguridad. El presidente lo tendría más complicado en caso de ser necesaria una segunda vuelta, dado que los principales candidatos opositores han sellado un pacto para apoyarse entre sí y derrotar al mandatario.



El país africano celebró también legislativas el domingo, después de que los partidos políticos burkineses se pronunciaran contra la posibilidad planteada por la Asamblea Nacional de aplazar las parlamentarias a causa de la inseguridad y abogaran por que se celebren junto a las presidenciales.