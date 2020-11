Alertan de resurgimiento de enfermades por falta de plan de vacunas en México

Voluntarios asisten para que les sea aplicadas dosis experimentales de vacunas contra el covid-19 en Oaxaca (M�xico). EFE/ Daniel Ric�rdez/Archivo

México, 24 nov (EFE).- Especialistas alertaron este martes del resurgimiento de enfermedades por la falta de un plan de vacunación en territorio mexicano, donde la inmunización ha caído un 20 % en medio de la pandemia de la covid-19.

María del Carmen Espinosa, infectóloga pediatra del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, expuso que el personal médico exhorta a las autoridades sanitarias a crear un plan que contrarreste la disminución en la cobertura vacunal.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han lanzado los programas para recuperar los esquemas de vacunación, pero México no ha emitido nada", subrayó la especialista a Efe.

Mientras México y el mundo observan con optimismo los anuncios de la efectividad de las vacunas contra la covid-19, como la de AstraZeneca, Pfizer y Moderna, la experta advirtió de un decremento en la vacunación de enfermedades ya existentes.

"Las autoridades están muy enfocadas en cómo enfrentar la pandemia, pero no hay un plan para saber cómo vamos a recuperarnos en las tasas de vacunación", añadió.

La experta lamentó que la cobertura de vacunación en México, considerada una de las mejores en todo el mundo, haya disminuido más de 20 % por la contingencia sanitaria.

Esto significaría que se encuentra apenas arriba del 50 %, por lo que podría ser inevitable el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación, detalló Espinosa, quien también es coordinadora del Internado Médico y Pregrado en el Hospital General.

“La vacunación es un servicio de salud esencial que debe priorizarse para prevenir enfermedades transmisibles, evitables a través de la vacunación, durante la pandemia de la covid-19, por lo cual es de vital importancia recuperar las coberturas vacunales”, manifestó.

Esto, advirtió, deja a millones de niños vulnerables que pueden desarrollar enfermedades mortales o dejarlos con graves secuelas a lo largo de su vida.

Como ejemplo, enunció los 195 casos de sarampión que se registraron este año en México, así como el primer caso de difteria en Perú en octubre de 2020, lo que representa un peligro para toda la región de Latinoamérica.

También señaló el caso de tétanos neonatal que se registró este año en Baja California, al norte de México.

“Es un hecho que las coberturas han disminuido. Sin embargo, a diferencia del virus que causa la covid-19, actualmente tenemos las herramientas y conocimiento para prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y otras", observó.

La médica enfatizó que los niños son el grupo más vulnerable de la población, pero cada grupo etáreo tiene una cartilla de vacunación que debe seguirse para evitar alguna patología.

Una de las vacunas consideradas en el esquema nacional de vacunación es la hexavalente, que protege contra seis enfermedades, por medio de cuatro dosis a los dos, cuatro, seis y 18 meses de edad.

En caso de no recibir alguna, los padres deberán acudir a su unidad de salud para recuperar las dosis perdidas y que sean aplicadas a sus niños.

"Es necesario continuar los esquemas de vacunación de la niñez para que puedan vivir una vida sin enfermedades prevenibles por inmunización”, remarcó la especialista.