Alemania aboga por relanzar los lazos con EEUU y retomar el diálogo comercial

El ministro de Asuntos Exteriores alem�n, Heiko Maas. EFE/EPA/Omer Messinger /Archivo

Berlín, 24 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, apostó hoy por relanzar las relaciones con Estados Unidos, incluida la negociación de un nuevo acuerdo comercial, para lo cual una mayor soberanía europea es de suma importancia, dijo.

En un foro sobre política exterior organizado por la Fundación Körber el ministro subrayó la "necesidad urgente" de restaurar y mejorar las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y expresó la disposición de los europeos de mantener conversaciones y negociaciones sobre todos los grandes temas.

Criticó que los últimos años en el llamado Occidente se resumen en un "damage control" (control de daños) tanto en lo que respecta a grandes crisis como Afganistán, Siria e Irán, como a los principales desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático.

El enfrentamiento entre dos modelos "fundamentalmente diferentes" como el "my country first" (mi país, primero) y el multilateralismo es "lo peor" que podía pasar en tiempos en lo que la cooperación internacional es más necesaria que nunca. señaló.

"Por eso no hemos avanzado realmente en las grandes cuestiones, y espero que esto cambie ahora", dijo en este foro en el que participará por la tarde desde Madrid el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La falta de cooperación en Occidente ha creado además un vacío en muchos temas que han ocupado China o Rusia.

Para "revivir" las relaciones transatlánticas, para lograr un "new deal", la UE tendrá que ofrecer algo que abra perspectivas, agregó.

Advirtió que "no va a ser todo como antes" e insistió en la idea de que Europa debe desarrollar su propia estrategia y trabajar más en su soberanía en materia de política exterior y de seguridad.

Sin una propia estrategia la UE se puede convertir en juguete de las grandes potencias rivales - Estados Unidos, Rusia y China - "y eso no lo queremos", advirtió.

Maas subrayó asimismo como uno de los muchos puntos en la agenda el "interés en organizar y reglamentar" el comercio con Estados Unidos en un mundo en el que cada vez se firman más acuerdos de libre comercio.

El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, por su parte, calificó la ruptura por parte del presidente saliente estadounidense, Donald Trump, de las negociaciones para un nuevo acuerdo comercial con la UE de "uno de los errores más graves" y se mostró partidario de retomar las conversaciones.

Subrayó la importancia de que las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE puedan tener lugar "en las mejores condiciones".

Afirmó que el gobierno de Trump ha tratado a la UE no como amigo ni aliado, sino como "enemigo", y que le ha obligado a elegir entre Estados Unidos y China.

"Somos aliados de Estados Unidos, pero no como un socio menor, sino como continente con sus propios intereses", entre los que figuran mantener buenas relaciones con todas las regiones del mundo, "incluso con Rusia, si es posible" señaló.

En esta línea, Maas declaró que China es para Europa un "rival sistémico", mientras que Estados Unidos es un socio con el que comparte valores, lo cual no significa que la UE tenga que ponerse del lado de uno porque defiende también sus propios intereses.

Al mismo tiempo señaló que si Europa y Estados Unidos entrelazan más sus valores e intereses económicos, las posibilidades ante China serán mayores.

En tanto, el titular esloveno de Exteriores, Anze Logar, destacó que hay que ser conscientes de que el diálogo y las relaciones entre Estados Unidos y la UE se encontraban en una "vía muerta".

Señaló, además, que en este diálogo transatlántico una parte se fija demasiado en lo que hace la otra, de manera que no se logran "resultados satisfactorios.".