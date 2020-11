3-1. Immobile deja al Lazio a un paso de octavos

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Roma, 24 nov (EFE).- Un doblete de Ciro Immobile, unido a un gol de Marco Parolo, le dieron este martes al Lazio un triunfo por 3-1 en el estadio Olímpico contra el Zenit San Petersburgo y dejó al equipo romano a un paso de la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El equipo de Simone Inzaghi sumó su segunda victoria en el grupo F de la Copa de Europa y, con otros dos empates, se colocó segundo con ocho puntos, a uno del líder Borussia Dortmund y con un margen de cuatro puntos sobre el Brujas, tercero.

El Zenit sigue sin conocer la victoria en esta "Champions" y es colista con un solo punto, ya solo con opciones de alcanzar una plaza en la Liga Europa.

Arrancó fuerte el Lazio, que se puso por delante 2-0 tras apenas 21 minutos de partido. Immobile, que regresaba a jugar en Europa tras perderse las últimas dos visitas al Brujas y al Zenit por coronavirus, rompió la igualdad en el 3 con un potente disparo cruzado desde fuera del área y Parolo, con otro remate raso cruzado desde los 25 metros, amplió la renta.

El técnico Simone Inzaghi, que no podía contar este martes con el serbio Sergej Milinkovic-Savic, ausente al dar positivo por coronavirus, confirmó al español Luis Alberto de titular y su centrocampista rozó un golazo desde fuera del área poco antes del 2-0 de Parolo.

Fue superior el equipo romano, pero una maravilla individual de Artem Dzuyba pudo complicarle. En el 25, cuando el Lazio acababa de festejar la segunda diana, recibió una asistencia del ucraniano Yaroslav Rakitsky y superó al portero español Pepe Reina con un certero zurdazo al bote pronto.

Sin embargo, el Lazio siguió creando oportunidades de gol con relativa facilidad y, tras una milagrosa parada de Kerzhakov a Manuel Lazzari antes del descanso, consiguió en el 54 la ocasión para el 3-1.

Immobile fue derribado en el área por el colombiano Wílmar Barrios y el mismo delantero italiano se encargó de la transformación. Cruzó el disparo y superó al portero para darle a su equipo una ventaja de dos goles.

El Bota de Oro lleva tres goles en esta Liga de Campeones en dos partidos disputados y ya acumula siete dianas en esta temporada, consideradas las cuatro anotadas en la Serie A.

Se volcó al ataque el Zenit en los últimos minutos, en los que el técnico ruso Sergey Semak al argentino Sebastián Driussi y el iraní Sardar Azmoun, pero no tuvo fuerzas para recortar distancias.

Fue el Lazio quien tuvo la mejor oportunidad para volver a ver puerta. Fue en el 85 cuando Luis Alberto ofreció una gran asistencia al jugador de Kosovo Vedat Muriqi, quien sin embargo no logró superar a un gran Kerzhakov.

Gran día para el Lazio, que regresó este año a la Liga de Campeones tras trece años de espera, y que está ya a un paso de alcanzar los octavos de final.

Podrá sentenciar su clasificación en las próximas dos jornadas, en las que visitará al líder Borussia Dortmund, con el que se jugará el liderato, y recibirá al Brujas.

.

- Ficha técnica:

3. Lazio: Reina; Acerbi, Hoedt, Gabarrón (Luiz Felipe, m.60); Lazzari (Fares, m.68), Parolo (Akpa Akpro, m.60), Leiva (Cataldi, m.68), Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile (Muriqi, m.81).

1. Zenit: Kerzhakov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov (Azmoun, m.74); Malcom, Kurzyayev, Barrios (Driussi, m.59), Santos (Sutormin, m.32), Mostovoy (Musaev, m.59); Erokhin (Shamkin, m.74), Dzyuba.

Goles: 1-0, m.3: Immobile; 2-0, m.22: Parolo; 2-1, m.25: Dzyuba; 3-1, m.54: Immobile (penalti).

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró cartulina amarilla a Acerbi (m.89), del Lazio, y a Barrios (m.39), Lovren (m.48) y a Rakitsky (m.76), del Zenit.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo F de la Liga de Campeones disputado a puerta cerrada en el estadio Olímpico de Roma.

Andrea Montolivo