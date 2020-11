Yola Berrocal, enamoradísima de Sergio Ayala, confiesa que es el hombre de su vida

28/07/2020 Yola Berrocal confiesa que es la primera vez que se enamora de verdad y no duda en asegurar que Sergio Ayala es el hombre de su vida EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Después de convertirse en la flamante ganadora de "La casa fuerte", la vida le sonríe a Yola Berrocal. Con numerosos proyectos profesionales, y convertida en comentarista de la nueva edición del reality, la explosiva artista ha encontrado el amor en Sergio Ayala, modelo y expareja de Ivonne Reyes, con quien confiesa que está más feliz que nunca.



- Te vemos muy enamorada y feliz, qué tal con Sergio



- Súper feliz, súper enamorada de Sergio, increíble.



- ¿Qué te ha dado Sergio?



- "Es súper cariñoso, detallista, siempre muy pendiente de mí, es la primera vez que me enamoro de verdad y es el mejor hombre de mi vida. Soy más feliz que nunca".



- Como surgió este amor.



- "Pues nos conocimos justamente en la fiesta de Gran Hermano VIP donde él había estado, había participado y nos conocimos ahí".



- Hay algún plan de futuro a corto plazo, trasladarse a vivir contigo, trasladarte tú.



- "No, de momento el viene, sobre todo el viene a verme y bueno. Sí que nos gustaría estar juntos porque la verdad es que es mágico".



- ¿En algún momento ha pasado por la cabeza la palabra boda?



- "Ojalá. Fíjate la conexión que tengo con él, la conexión que hemos tenido los dos no es normal. Muchas veces son ese tipo de energías y con él he tenido una energía increíble, tanto él como yo, ha sido reciproco, cuando quedamos y nos vimos a solas fue increíble. Lo de boda fíjate... yo siempre he dicho que no me gustaría casarme pero él es tan especial y tan buena persona".



- ¿Y cómo es la convivencia cuando estais juntos?



- "Súper bien, somos súper compatibles, le encanta el deporte, le gustan los animales, estuvimos viendo los animalitos en un Safari de Madrid, nos gustan las mismas cosas".



- ¿Cómo crees que le ha sentado a Ivonne?



- Creo que no le habrá hecho mucha gracia, imagino, no lo sé. Hemos sido las dos colaboradoras de Supervivientes, yo con ella me llevo súper bien o me llevaba súper bien porque ella defendía a su hijo en supervivientes y yo estaba de colaboradora. La verdad es que le ha dejado de seguir en Instagram por lo que le ha hecho Sergio.



- Hay un litigio judicial.



- "Ya, pero de eso no quiero hablar. No me refería a eso. Ellos han tenido una relación muy bonita por lo visto y nada".



- ¿Le ha hecho algo malo Sergio?



- "No, nada, es que no quiero hablar de ese tema. Ojalá que se solucione todo lo mejor posible y ya está".



- Sergio está preocupado por esa parte, que se tenga que ver nuevamente con Ivonne en los juzgados.



- "Yo de ese tema no puedo hablar, prefiero que cualquier cosa se lo preguntéis a Sergio o a Ivonne. Yo deseando de ver a mi chico, abrazarle, todos los días me manda cosas 'hola mi amor' se hace vídeos... es impresionante. Desde que entré en La Casa Fuerte este año veo las cosas de color y me ha dado una suerte...ahora voy a sacar mi propia ropa y de imagen voy a poner a mi chico. Además soy manager de famosos, un año bonito de mucho trabajo ya demás colaboradora de la Casa Fuerte 2.