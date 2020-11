Yemen.- UNICEF alerta de los "niveles récord" de las tasas de desnutrición infantil en Yemen

05/02/2020 Yemen.- UNICEF alerta de los "niveles r�cord" de las tasas de desnutrici�n infantil en Yemen. M�s de 12 millones de ni�os necesitan ayuda humanitaria en el pa�s POLITICA ESPA�A EUROPA MADRID INTERNACIONAL UNICEF/AREEJ ALGHABRI



Más de 12 millones de niños necesitan ayuda humanitaria en el país



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La directora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore, ha advertido de que las tasas de desnutrición infantil en Yemen han alcanzado "niveles récord" en algunas partes del país, con un aumento del 10 por ciento solo este año.



Después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertara de que Yemen "está en peligro inminente de la peor hambruna en el mundo en décadas", UNICEF ha puesto el foco sobre el riesgo que corren las vidas de los niños en el país, que es "más alto que nunca".



Fore, que ha puntualizado que "las señales de alarma son claras desde hace demasiado tiempo", ha proporcionado varios datos sobre la situación de los niños yemeníes.



Así, ha revelado que más de 12 millones de niños necesitan ayuda humanitaria y que cerca de 325.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda severa y "luchan por sobrevivir". De forma paralela, más de cinco millones de niños se enfrentan a una mayor amenaza de cólera y diarrea acuosa aguda.



"La pobreza crónica, décadas de poco desarrollo y más de cinco años de un conflicto implacable han expuesto a los niños y sus familias a una combinación letal de violencia y enfermedad", ha censurado la directora de UNICEF, que ha añadido la pandemia de COVID-19 a la situación. "La pandemia de COVID-19 ha convertido una profunda crisis en una catástrofe inminente", ha lamentado.



"Yemen es un país acorralado por la violencia, el dolor y el sufrimiento", ha continuado. "La economía es un caos" y "el sistema sanitario lleva años al borde del colapso", ha añadido.



"Innumerables escuelas, hospitales, estaciones de agua y otras infraestructuras públicas esenciales han sido dañadas y destruidas en los combates", ha manifestado, antes de lamentar "la indiferencia por el Derecho Internacional Humanitario es escandalosamente flagrante".



Fore ha subrayado el trabajo que UNICEF lleva a cabo en Yemen desde hace décadas, pero ha avisado de que el organismo no puede "contener las olas para siempre".



LLAMAMMIENTO A PROTEGER A LOS NIÑOS



Por ello, ha pedido a todas las partes implicadas en el conflicto "mantener a los niños protegidos y permitir un acceso libre a las comunidades que lo necesitan, como obliga el Derecho Internacional Humanitario".



Del mismo modo, ha considerado que los donantes "deben dar un paso adelante" y "proporcionar urgentemente los fondos adicionales que se necesitan". A medida que acaba el año, el llamamiento humanitario de UNICEF ha recibido solo 237 millones de dólares (199,6 millones de euros) de los 535 millones necesarios (450,6 millones de euros).



El organismo ha reconocido que la ayuda humanitaria por sí sola no evitará la hambruna ni terminará con la crisis en Yemen, pero "acabar con la guerra, apoyar la economía y aumentar los recursos es fundamental".



"No hay tiempo que perder", ha urgido Fore, que ha concluido que "los niños de Yemen necesitan paz". "El final de este conflicto brutal es la única manera de que desarrollen su potencial, recuperen su infancia y, finalmente, reconstruyan su país", ha remachado.