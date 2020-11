Wong y otros 2 activistas hongkoneses, bajo custodia a la espera de sentencia

Agnes Chow Ting (L), Ivan Lam Long Ying (2-L), y Joshua Wong Chi-fung (C) llegan al West Kowloon Law Courts en Hong Kong, China. Se acusa a los tres activistas pro democracia de incitar a participar a sabiendas en una reuni�n no autorizada, organizarla y participar a sabiendas en ella, el 25 de junio de 2020. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Hong Kong, 23 nov (EFE).- Los activistas hongkoneses Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam permanecerán bajo custodia en un centro de detención hongkonés a la espera de que un tribunal local les imponga una pena por "organizar una asamblea no autorizada" en junio de 2019, confirmaron a Efe fuentes del extinto partido Demosisto.

Los tres acusados, que declararon hoy por ese caso ante un tribunal de la ciudad, se encuentran ahora bajo custodia en el centro Lai Chi Kok a la espera de que los jueces dicten la sentencia, que podría llegar a 5 años de prisión, el próximo 2 de diciembre, explicó a Efe Isaac Cheng Ka Long, exvicepresidente de la desmantelada formación.

Wong anunció a través de Twitter que se declararían culpables de "incitar y organizar" la manifestación en cuestión, que no había sido autorizada, aunque no culpables de "ser conscientes de que participaban en una reunión ilegal".