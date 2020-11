Viróloga china muestra que covid no habría salido de laboratorio

(Bloomberg) -- Shi Zhengli, una viróloga china reconocida por su trabajo sobre virus en murciélagos, proporcionó nueva evidencia de que su laboratorio no fue la fuente de la pandemia mundial en una investigación publicada en una revista científica.

La subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan dijo que los últimos análisis de sangre de mineros que contrajeron una misteriosa enfermedad respiratoria hace ocho años después de limpiar heces de murciélagos, mostraron que no tenían el virus que provocó el covid-19, según el South China Morning Post. El documento citó hallazgos de Shi que fueron publicados esta semana en la revista Nature.

Las muestras de suero correspondían a cuatro personas que contrajeron la enfermedad después de trabajar en una mina de cobre en la provincia de Yunnan. En un informe de febrero, Shi sugirió que los murciélagos podrían haber sido los portadores iniciales del Sars-CoV-2, el virus que causa el covid-19, lo que dio paso a teorías sobre que la pandemia estaba vinculada con un virus presente en murciélagos que su equipo estaba estudiando.

Shi, conocida como la “mujer murciélago” de China, señaló que las características genéticas de los virus en los que ha trabajado no coinciden con las del coronavirus que se propaga en los humanos. El brote ha contagiado a más de 57,6 millones de personas en todo el mundo y ha cobrado la vida de más de 1,37 millones de personas.

