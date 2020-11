Vehículos híbridos emitirían más CO2 de lo que se cree

BMW X5 plug-in hybrid

(Bloomberg) -- Los automóviles híbridos enchufables emiten mucho más CO2 en la conducción en el mundo real que en las pruebas que determinan el cumplimiento de las emisiones y las calificaciones anunciadas a los consumidores, según un grupo que insta a los gobiernos a revertir el apoyo a tales modelos.

Tres de los híbridos enchufables más populares: el X5 de BMW, el XC60 de Volvo y el Outlander de Mitsubishi exceden sus emisiones de dióxido de carbono anunciadas en hasta un 89% cuando se prueba en una batería completamente cargada, dijo Transport & Environment, con sede en Bruselas, el lunes. El grupo de defensa no acusa a los fabricantes de automóviles de irregularidades, pero dice que el estudio expone fallas en las leyes existentes.

“Los híbridos enchufables son autos eléctricos falsos, construidos para pruebas de laboratorio y exenciones fiscales, no para una conducción real”, dijo Julia Poliscanova, directora sénior de vehículos limpios en T&E, en una declaración. “A menos que los conduzca con suavidad, las emisiones de carbono pueden salir de los rangos”.

Las ventas de automóviles que funcionan con baterías de rango eléctrico limitado y se complementan con un motor han aumentado este año en Europa, gracias a los incentivos gubernamentales. Francia, Alemania, Italia y España han gastado más de 436 millones de euros (US$516 millones) en subsidios de híbridos enchufables durante los primeros nueve meses de este año, dijo T&E, citando una estimación de Schmidt Automotive Research.

Los fabricantes de automóviles también han adoptado los híbridos enchufables como una forma de reducir las clasificaciones de CO2 de la flota de vehículos que venden. T&E, con sede en Bruselas, dijo que es “altamente improbable” que BMW AG y Volvo Cars alcancen los objetivos de la UE este año si las pruebas de emisiones fueran más representativas de lo que ocurre en el uso en el mundo real.

Un portavoz de BMW dijo que siempre ha habido diferencias entre la cantidad de emisiones de los automóviles en las pruebas y en la conducción en el mundo real, y que ni los formuladores de política ni la industria quieren que la brecha aumente. Volvo dijo que sus autos generan emisiones cercanas a cero cuando se conducen en modo eléctrico, que los conductores usan aproximadamente el 40% del tiempo.

Una portavoz de Mitsubishi Motors Corp. dijo que las pruebas independientes pueden producir cifras poco confiables y que la compañía impugna cualquier hallazgo en el que no supervisa la metodología.

T&E comisionó el análisis de emisiones a una firma británica de pruebas, para realizar pruebas en carretera de los modelos BMW, Volvo y Mitsubishi. Los investigadores descubrieron que si bien los tres conducen cerca de su rango establecido en modo eléctrico en condiciones leves o moderadas, una aceleración más rápida agota rápidamente sus baterías y hace que el motor arranque. El X5, el XC60 y el Outlander solo pueden viajar entre 61 kilómetros y 86 kilómetros antes de superar sus emisiones, según el estudio.

La crítica de T&E se presenta antes de revisiones potencialmente significativas de las emisiones de Europa en 2021. La Comisión Europea formulará nuevas medidas para alcanzar sus objetivos climáticos a mediados de año. Los funcionarios también revisarán las reglas que otorgan créditos a los fabricantes con miras a sus objetivos de CO2 para toda la flota en función de las ventas de híbridos enchufables.

