Veganos, vegetarianos y pescetarianos sufren un mayor riesgo de fracturas óseas

Londres, 23 nov (EFE).- Los veganos, vegetarianos y pescetarianos sufren un mayor riesgo de sufrir fracturas en huesos de todo el cuerpo, según indica un estudio publicado en la revista "BMC Medicine".

El trabajo detalla que los veganos, con un consumo medio de calcio y proteína por debajo del que presentan las personas que comen carne, presentan un 43 % más de posibilidades de fracturas, con un riesgo específico más elevado en las caderas, las piernas y las vértebras.

En cuanto a los vegetarianos y pescetarianos, que consumen ciertos productos animales pero no carne, también presentan mayor peligro de fracturas, si bien el riesgo se reduce parcialmente en función del índice de masa corporal, el consumo de calcio y proteína, indica el estudio.

Para llegar a esas conclusiones, un equipo de investigadores de las universidades británicas de Oxford y Bristol han analizado datos procedentes de 54.898 hombres y mujeres que viven en el Reino Unido, reclutados para seguir su dieta y su estado de salud a largo plazo entre 1993 y 2001.

Entre los participantes, 29.380 consumían carne, 8.037 comían pescado pero no carne, 15.499 eran vegetarianos y 1.982 eran veganos.

Sus hábitos alimentarios fueron analizados en el momento en el que se les reclutó para el estudio y actualizados de nuevo en 2010.

Durante la media de 18 años que se les observó a cada uno de ellos, se registraron 3.941 fracturas en total, incluidas 566 en brazos, 889 en muñecas, 945 en caderas, 366 en piernas, 520 en tobillos y 467 en la clavícula, costillas o vértebras.

Los autores no observaron diferencias significativas en el riesgo de fracturas en brazos, muñecas o tobillos una vez fue tenido en cuenta su índice de masa corporal, si bien sí que encontraron mayor riesgo para las piernas, la clavícula, las costillas y las vértebras entre quienes no comían carne.

"Estudios previos han mostrado que índices de masa corporal bajos están asociados con más fracturas de cadera, mientras que una dieta pobre en calcio y proteínas está ligada a una salud ósea más pobre", afirmó en la revista "BMC Medicine" Tammy Tong, epidemióloga nutricionista de Oxford.

Al mismo tiempo, Tong recalcó que "las dietas bien equilibradas, predominantemente basadas en vegetales, pueden tener como resultado una mejora en el nivel de nutrientes y han sido asociadas a menos riesgos de ciertas enfermedades, incluidos los problemas de corazón y a diabetes".

"Los individuos deben tener en cuenta los beneficios y los riesgos de una dieta y asegurarse de que tienen niveles adecuados de calcio y proteína, así como de mantener un índice de masa corporal saludable, ni con sobrepeso ni por debajo de un peso adecuado", agregó la especialista.