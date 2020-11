Un viaje a Kiev sin Messi

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, durante el encuentro correspondiente a la d�cima jornada de primera divisi�n que disputaron frente al Atl�tico de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE / Juanjo Mart�n.

Moscú/Barcelona, 23 nov (EFE).- Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, ha conseguido lo que buena parte de sus predecesores no consiguieron: dar descanso a Leo Messi, por lo que los azulgrana viajarán a Kiev para medirse al Dinamo sin el astro argentino ni tampoco con el centrocampista holandés Frenkie de Jong.

Y es que después de una mala racha de juego y de resultados, el técnico del Barcelona ha decidido que ha llegado el momento de que algunos de los jugadores que llevan acumulados más minutos paren y dé entrada a piernas frescas ante las seis bajas por lesión que tiene.

Messi se quedará en Barcelona y también De Jong. Sorprende que el argentino no viaje, pero hay suficientes jugadores en la nómina de delanteros que pueden actuar en su posición, más complicado supone entender la ausencia de De Jong.

Y es que el holandés, que juega habitualmente de centrocampista, es de los pocos que pueden actuar también en la posición de central, demarcación en la que el Barça tiene solo un jugador disponible (Clement Lenglet) y tres bajas (Piqué, Araújo y Umtiti).

Por eso, Koeman dará paso a un central del filial, Óscar Mingueza, para jugar como acompañante del francés. Además de estas tres bajas, el Barça tampoco podrá contar con Sergi Roberto ni con Sergio Busquets, ni Ansu Fati.

Después de tres victorias consecutivas (Ferencvaros, Juventus y Dinamo de Kiev en casa), el partido de mañana puede suponer un gran paso hacia la clasificación y como primero de grupo, frente a un rival que ha sumado un punto en los tres partidos jugados y está muy exigido.

Los de Koeman, que están en una dinámica negativa en LaLiga, alinearán un equipo con muchas novedades. Se espera que Sergiño Dest sea quien supla a Sergi Roberto en el lateral diestro y que Mingueza sea el acompañante de Lenglet en el eje.

En el doble pivote, existen diferentes opciones. Prácticamente en todas ellas, sin Busquets ni De Jong, Miralem Pjanic parte como titular fijo. Para la otra posición, Koeman podría decantarse por Aleñá o Riqui Puig o tal vez reservarlos para alguna de las posiciones más adelantadas.

En la delantera, en Kiev puede ser un buen día para que Griezmann y Coutinho se reivindiquen. En las otras dos posiciones, Trincao y Pedri podrían tener opciones, incluso Riqui Puig.

Los ucranianos tampoco tendrán a sus mejores jugadores disponibles, ya que reciben al Barça mermados por el coronavirus, aunque con menos bajas en el once titular que en el partido disputado hace tres semanas en el Camp Nou.

Con respecto al encuentro en tierras catalanas, los ucranianos han recuperado a defensores titulares como el central Mykolenko y el lateral Karaváev, además de centrocampistas como Garmash y Shaparenko.

Precisamente, Garmash y Shaparenko fueron los goleadores en la victoria del Dinamo el sábado en casa del modesto Inhulets Petrove (0-2).

Esta victoria le permitió reforzar el liderato en el campeonato, más aún cuando el segundo clasificado, el Shakhtar Donetsk, empató en casa ante el Oleksandria (1-1).

Eso sí, el Dinamo no pudo contar con diez jugadores por coronavirus, entre los que figuran dos puntales del equipo como Serguéi Sidorchuk y Víctor Tsigankov, que marcó hace tres semanas ante el conjunto blaugrana (2-1).

Tampoco pudieron saltar al campo el sábado y, previsiblemente, tampoco lo harán el martes ante el equipo catalán por coronavirus, varios habituales en la rotación como Popov, Gerson Rodrígues, Shabánov y Andriyevski, que disputaron todos el partido jugado en Barcelona.

Esto deja al equipo dirigido por el rumano Mircea Lucesu casi sin jugadores de reserva en el banquillo.

El conjunto ucraniano tampoco puede contar por covid-19 con el tercer portero, Ruslán Nescheret, que causó un gran impresión en el partido de ida, aunque el titular, Buschan, ya está recuperado y fue el sábado de la partida.

El coronavirus, que se ha cobrado ya más de 10.000 vidas en Ucrania, se ha convertido en un auténtico problema para el Dinamo, ya que, según la prensa, el técnico, Mircea Lucescu también se está planteando dejar el equipo en invierno si la pandemia no cede.

- Alineaciones probables:

Dinamo Kiev: Buschan; Karaváev, Mykolenko, Zabarnyi, Kedziora; Garmash, Shépelev; De Pena, Buyalskyi, Shaparenko; y Supriaga.

FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; Pjanic, Aleñá; Coutinho, Pedri, Trincao; y Griezmann.

Árbitro: Matej Jug (SLO)

Estadio: NSK Olimpiyskiy - Kiev

Hora: 21:00 CET.