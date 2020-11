Un nuevo plan de ayuda para la economía de EEUU: ¿qué está en juego?

Un nuevo plan de ayuda a la economía de Estados Unidos es visto como necesario por expertos, políticos y empresarios para que el país retome la senda del crecimiento, pero republicanos y demócratas siguen en un impasse. ¿Qué está en juego?

- El monto, un obstáculo -

A fines de marzo, cuando surgió la primera ola de coronavirus, republicanos y demócratas votaron un plan de urgencia por 2,2 billones de dólares con ayudas directas en efectivo a hogares y apoyo a empresas, además de mejoras en los subsidios por desempleo. En abril se sumaron 500.000 millones de dólares adicionales.

Ahora, mientras los demócratas manejan cifras de 2,2 a 2,4 billones de dólares, los republicanos del Senado hablan de 500.000 millones.

Esta enorme distancia tiene bloqueadas las tratativas desde hace meses.

El presidente electo Joe Biden dijo el viernes que el gobierno federal debe aportar ayuda "lo antes posible" a los estadounidenses.

- Urgencia -

El deterioro de las condiciones económicas por el recrudecimiento de la pandemia, la amenaza de millones de estadounidenses que perderán sus prestaciones sociales en diciembre sin haber vuelto a conseguir empleo así como una potencial ola de desalojos, pérdida de casas y quiebras de empresas, hacen que la situación sea de emergencia.

"Si el Congreso no actúa rápidamente, la crisis podría empeorar y eso no será tampoco fácil de resolver" a pesar de una potencial vacuna, advierte Edward Alden, experto del Council on Foreign Affairs.

"Los políticos reaccionan al revés: hace falta un plan de auxilio para evitar que la situación se degrade y no esperar a que la situación se degrade para votar un plan", destacó Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics.

En una carta abierta este lunes, más de 120 economistas reclaman el envío de "cheques" para volver a poner a familias y economía en la vía del crecimiento.

- Desempleo y pobreza -

Según la Century Fundation, un grupo de reflexión cercano a los demócratas, unos 12 millones de estadounidenses no recibirán súbitamente ninguna ayuda el día siguiente de Navidad, cuando caducan las medidas adoptadas en primavera boreal.

"Exhortamos a los decisores a utilizar todas las herramientas a su disposición para revitalizar la economía, incluyendo pagos directos en efectivo, que son uno de los medios más rápidos, igualitarios y eficaces para reencaminar a las familias y la economía" hacia el crecimiento, escribieron los economistas.

Los cheques son una "herramienta esencial" para evitar que la pobreza aumente más.

- ¿Una ley de inversiones? -

Una alternativa a este plan podría ser un plan de obra pública, idea que fue cotejada por el equipo de Joe Biden para luchar contra una nueva recesión y el alza del desempleo.

El plan podría verse obstaculizado en el Senado si termina quedando en manos republicanas.

Biden podría ir por la vía del decreto para prolongar las moratorias sobre expulsiones de viviendas por impagos y las confiscaciones, o los pagos de préstmos estudiantiles que expiran a fin de año.

Dt/lo/mr/gm