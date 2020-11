UE.- Barnier ve aún "divergencias fundamentales" en la negociación para un acuerdo post Brexit

BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)



El negociador europeo para el post Brexit, Michel Barnier, ha asegurado este lunes que sigue habiendo "divergencias fundamentales" entre Reino Unido y la Unión Europea sobre las bases de la relación futura que negocian contrarreloj para evitar una ruptura abrupta el 31 de diciembre, cuando expire el periodo de transición y se consume el Brexit.



"El tiempo se agota. Sigue habiendo divergencias fundamentales, pero seguimos trabajando duro para un acuerdo", ha escrito Barnier en su cuenta oficial de Twitter, mientras cumple un periodo de cuarentena por un positivo por coronavirus en su equipo negociador.



Barnier y su contraparte británica, David Frost, aparcaron la semana pasada sus contactos directos en plena ronda negociadora en Bruselas precisamente debido al caso de coronavirus detectado en el equipo negociador europeo.



Con todo, las negociaciones se mantuvieron a nivel técnico y han continuado durante el fin de semana por la vía telemática, formato que han usado Barnier y Frost para mantener también sus contactos, según han precisado fuentes comunitarias.



El pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la última ronda había permitido obtener avances importantes porque había textos legales sobre la mesa para examinar "línea a línea, palabra por palabra", pero advirtió de que las diferencias seguían siendo de peso en los tres asuntos clave.



Un portavoz comunitario confirmó este lunes en rueda de prensa que las diferencias "son significativas" en los tres elementos fundamentales del acuerdo de futuro que negocian, esto es las garantías de que las condiciones de competencia serán las mismas para todos, que se permita el acceso de la flota comunitaria a las aguas británicas y que se establezca una gobernanza robusta del pacto.



Bruselas también ha querido insistir en que la transición durante la cual la relación de los británicos con sus socios europeos se mantiene casi sin cambios expirará a finales de año y no es posible acordar un nuevo aplazamiento.



"Reino Unido dejará el Mercado Único y la Unión Aduanera", ha dicho el portavoz de Barnier, Daniel Ferrie, sobre el último día de este año, para recalcar que "no hay posibilidad de prórroga" y por ello se continúa trabajando en un acuerdo que pueda entrar en vigor el 1 de enero.



La semana pasada, en una videoconferencia de líderes de la UE, varios de ellos, incluidos el francés Emmanuel Macron o el neerlandés Mark Rutte, pidieron a la Comisión Europea agilizar la activación de los planes de contingencia para asegurar que se está preparado en caso de que no haya acuerdo y el divorcio sea a las bravas.



Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que la situación "no es la de 2019" cuando el Brexit se pactó en el último momento, porque tanto los ciudadanos como las empresas han tenido tiempo para prepararse para la nueva situación.



La UE está preparada "para todos los escenarios" y existe un Tratado de Retirada que protege los derechos de los ciudadanos y los intereses financieros del bloque, ha razonado el portavoz Daniel Ferrie, que ha precisado que si es necesario adoptar medidas específicas estarán "limitadas y adaptadas" a circunstancias muy específicas.

