Suspenden a los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao en el béisbol dominicano por covid

Jugadores de los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se enfrentan el 15 de noviembre de 2020, durante la primera jornada de la temporada de b�isbol, en el estadio Quisqueya de Santo Domingo (Rep�blica Dominicana). EFE/ Orlando Barr�a/Archivo

Santo Domingo, 23 nov (EFE).- Los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao permanecerán suspendidos del campeonato de béisbol dominicano hasta el próximo viernes por la detección de varios casos de la covid-19 en ambas plantillas, informo este lunes el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias.

Son 13 los jugadores de Licey los que han dado positivo, mientras que en los Gigantes son 10, según dijo Arias en una entrevista a un programa de televisión, asegurando que el torneo va a continuar esta semana con los cuatro equipos que no han presentado casos de la enfermedad.

"El Escogido está en 'burbuja', y estamos planteando seriamente que todos los equipos puedan entrar en 'burbuja', lo que sería mejor porque eso nos garantizaría que pudiera seguir el torneo sin ninguna dificultad", afirmó.

Asimismo, opinó que "en su momento, podrá asistir público a distancia a los estadios, como se ha logrado con el campeonato de fútbol, en el que se ha cumplido estrictamente el protocolo sanitario establecido", dijo.

El pasado viernes, la Liga Dominicana de Béisbol confirmaba la detección de diez casos positivos de covid-19 en el Licey, no todos ellos jugadores, sin que ninguno de ellos presenta síntomas de la enfermedad.

Durante el fin de semana fueron sometidos a nuevas pruebas con el propósito de que regresaran a la acción este lunes; sin embargo, al continuar habiendo casos positivos, se ha determinado que se mantenga la suspensión de equipo en el torneo.

Lo mismo ocurrió con los Gigantes del Cibao, equipo en el que también se detectaron varios casos el viernes, e igualmente se procedió a aplicar el protocolo general de salud.

Desde este sábado hasta el lunes los jugadores de los Gigantes han estado constantemente monitoreados y sometidos a pruebas PCR, para detectar el virus y, al seguir detectándose contagios, se mantendrán fuera de la competición hasta el viernes.

La suspensión del Licey y del Gigantes ha descompensado la liga, puesto que los equipos afectados solo han jugado tres partidos, frente a los siete de clubes que no han tenido contagios, que suman hasta siete encuentros disputados.

El Ministerio de Salud Pública informó este lunes de 419 nuevos contagios de la covid-19 y un fallecimiento por esta causa, elevando a 138.829 los infectados y a 2.311 los muertos por la enfermedad.