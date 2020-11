Schwarzman dice que es hora de que Trump ceda sobre elecciones

Stephen Schwarzman

(Bloomberg) -- Stephen Schwarzman, el partidario de Donald Trump de más alto perfil en Wall Street, dijo que es hora de que el presidente acepte que perdió las elecciones.

Blackstone Group Inc. dijo en un comunicado que el resultado de la votación del 3 de noviembre era “muy seguro hoy”, lo que indica que incluso los partidarios más destacados de Trump quieren poner fin a sus esfuerzos para cambiar el resultado.

“Apoyé al presidente Trump y el fuerte camino económico que construyó”, dijo Schwarzman. “Al igual que muchos en la comunidad empresarial, estoy preparado para ayudar al presidente electo Biden y su equipo a hacer frente a los desafíos significativos de reconstrucción de nuestra economía post-covid”.

El New York Times y Axios informaron previamente acerca de los comentarios de Schwarzman el lunes.

Schwarzman, de 73 años de edad, fue uno de los principales patrocinadores financieros de la campaña de reelección de Trump, y fue citado recientemente por el Financial Times cuestionando ciertos hechos en el recuento de votos en Pensilvania. Pero en un evento virtual la semana pasada, aludió a la victoria de Biden al decir “parece que Joe Biden”, en una conversación sobre quién prevaleció en la votación.

“Soy un fan del buen proceso. En mis comentarios tres días después de las elecciones, estaba tratando de ser una voz de la razón y expresar por qué es de interés nacional que todos los estadounidenses crean que la elección se está resolviendo correctamente”, dijo en las declaracioens del lunes. “Pero el resultado es muy seguro hoy y el país debería seguir adelante”.

Trump ha negado la victoria de Biden desde que las organizaciones de noticias proyectaron que el exvicepresidente había ganado las elecciones. Sus esfuerzos han incluido múltiples demandas y llamamientos para que los líderes de los estados ignoren los resultados que, según él, son fraudulentos, sin proporcionar aportar ninguna prueba.

