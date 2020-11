Sassuolo, el pueblo de moda en la Serie A

EFE/EPA/EMANUELE PENNACCHIO/Archivo

Roma, 23 nov (EFE).- Sassuolo, un pequeño pueblo de Emilia Romagna (norte de Italia) con poco más de 40.000 habitantes, vive momentos de ensueño gracias a los grandes resultados de su equipo, que, a base de trabajo y organización y sin necesitar inversiones millonarias, alcanzó este domingo la segunda posición en la Serie A y está tuteando a los grandes de Italia.

Ascendido por primera vez en su historia en 2013, tras ganar el campeonato de la Serie B, el Sassuolo disputa sus partidos fuera de su pueblo, en la cercana Reggio Emilia, y este curso sigue invicto tras ocho jornadas, con cinco victorias y tres empates, con la mejor delantera del torneo, a la par del Inter.

Este domingo, los "neroverdi", como son apodados en Italia por el color de sus camisetas, vivieron unas cuatro horas como líderes de la clasificación, antes de que el Milan, con su victoria por 1-3 en el campo del Nápoles, les superara y les dejara en la segunda plaza.

El triunfo milanista no manchó, sin embargo, de ninguna manera la excelente temporada del Sassuolo, que lleva años trabajando con una filosofía de juego ofensiva y cuyo fútbol es en la actualidad uno de los mejores de Italia.

El gran artífice de estos resultados es el joven técnico Roberto De Zerbi, poco conocido a nivel internacional pero que fue un '10' de óptima técnica individual en su carrera como jugador, vivida principalmente en la Serie C y la Serie B italianas.

Tuvo su auge a mediados de la primera década de este siglo, cuando vistió la camiseta del Nápoles en la Serie B y en los primeros meses de Serie A del cuadro napolitano, en 2006.

"No podemos ser siempre bonitos de ver, pero debemos siempre tratar de serlo, empezar los partidos para ganar", dijo De Zerbi al acabar el partido que su equipo ganó por 0-2 este domingo en Verona, con el que alcanzó, por algunas horas, el liderato liguero.

Es desde siempre la filosofía de juego del Sassuolo, que en sus apenas siete años en la elite ya ha tenido una experiencia en Liga Europa, bajo la dirección de Eusebio Di Francesco, en 2017.

Tras una campaña con Cristian Bucchi y Giuseppe Iachini como técnicos, en 2018 el Sassuolo entregó su banquillo a De Zerbi, quien se había lucido anteriormente en la Serie A con el Benevento.

Pese a que esa temporada estuviera marcada por las dificultades y acabara con un inevitable descenso a la Serie B, De Zerbi se quedó fiel a su filosofía de juego y, con el pasar de los meses, consiguió dar una fuerte identidad a su equipo.

La dirección deportiva del Sassuolo tuvo el mérito de creer en el técnico italiano y le eligió para proseguir el trabajo de Di Francesco. Sin inversiones millonarias ni nombres famosos, su equipo tuvo un crecimiento vertical y, tras la undécima plaza del curso 2018-2019 y la octava del 2019-2020, es ahora segundo, a tan solo dos puntos del líder Milan.

Jugadores como el extremo Domenico Berardi, que a sus 26 años es ya una bandera del club, el centrocampista Manuel Locatelli, formado en la cantera del Milan, o el experto delantero Francesco Caputo están mostrando el mejor fútbol de sus carreras y han conseguido la llamada de la selección absoluta italiana.

A De Zerbi no le gusta que se hable de "milagro Sassuolo", pues estos logros son el resultado de coraje, trabajo y programación, algo cada vez más importante en el fútbol contemporáneo, lastrado por la crisis económica provocada por el coronavirus.

Hacerse en este delicado momento con Berardi o Locatelli, entre otros talentos del Sassuolo, requeriría gastos muy importantes, al alcance de pocos clubes.

Y eso que la plantilla del club norteño apenas es la decimotercera mejor pagada de la Serie A, con un total de 35 millones de euros anuales.

El jugador que más cobra es Berardi, con 1,8 millones de euros por año, pero los demás ganan menos de un millón de euros anuales.

Andrea Montolivo