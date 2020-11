Rosana presume por primera vez de su impactante y original corte de pelo

28/01/2020 Rosana, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Hace poco más de un mes, la cantante Rosana sorprendía a sus seguidores desvelando, a través de su cuenta de Instagram, que se había rapado su famosa melena ondulada como gesto de apoyo a su hermano, que está luchando contra el cáncer. Desde entonces, la canaria ha publicado numerosas fotografías en sus redes sociales, pero hasta hoy no había mostrado su impactante cambio de look.



Rosana, instalada en Colombia desde que empezó la pandemia del Coronavirus, y centrada en su nuevo álbum, acaba de dejarnos boquiabiertos con su nuevo peinado. Y es que, aunque rapado por los laterales, la artista sigue luciendo sus característicos rizos - aunque de un color más claro de lo que en ella es habitual - en la parte frontal de la cabeza. Un look estilo "mohicano" con el que reivindica, sin necesidad de palabras, su apoyo a su hermano en este momento de lucha.



Esta imagen con la que Rosana nos muestra, por primera vez, su impactante corte de pelo, coincide con la entrevista que Toñi Moreno - con quien compartió algo más que una bonita amistad en el pasado - concedió a "Sábado Deluxe" y en la que, visiblemente incómoda, evitó hablar de su relación con la cantante. La canaria, ajena a la cortante reacción de la presentadora, sigue con su día a día en Colombia y, más segura que nunca de sí misma, presume de su impactante look.