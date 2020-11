River y San Lorenzo siguen a paso firme mientras que Boca sumó otro traspié

En la imagen, Ignacio Fern�ndez de River Plate. EFE/Mat�as Napoli Escalero/Archivo

Buenos Aires, 22 nov (EFE).- River Plate y San Lorenzo ratificaron en esta cuarta jornada de la Liga Profesional su buen andar con sendos triunfos ante Banfield (0-2) y Argentinos Juniors (2-0), mientras que Boca Juniors sufrió su segundo traspié como local seguido ante Lanús (1-2) y Racing Club el cuarto en igual cantidad de presentaciones al caer en Tucumán ante Atlético (2-0).

La Liga Profesional sentenció su primer clasificado a la Zona Campeonato que fue justamente Atlético Tucumán con 12 perfectos puntos en la Zona 1, la misma en la que Racing quedó condenado a la Zona Complementación aún sin sumar ninguna unidad.

BOCA SUFRIÓ SU SEGUNDA DERROTA EN FILA

Tras dejar la jornada pasada un invicto de 17 partidos con Miguel Ángel Russo como entrenador, Boca Juniors sumó el viernes su segunda derrota en serie al caer el viernes como local por 1-2 ante Lanús y le puso puntos suspensivos a su clasificación a la Zona Campeonato de esta Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Nicolás Orsini convirtió los dos tantos del 'Granate', mientras que Ramón Ábila anotó el descuento para Boca, que tras esta caída quedó en la segunda posición de la Zona 4 con seis unidades detrás del líder Talleres de Córdoba, que suma siete enteros y este lunes se enfrentará a Newell's Old Boys.

Tras estos dos traspiés, Boca tendrá el gran desafío de visitar el miércoles al Inter de Porto Alegre por el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, mientras que Lanús el miércoles viajará a La Paz para enfrentar a Bolívar por la misma instancia pero de la Copa Sudamericana.

RIVER DERROTÓ A BANFIELD Y COMPARTE LIDERATO

River Plate sumó su tercera victoria en fila al vencer por 0-2 a Banfield por la tercera jornada de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que ahora tiene a ambos como líderes con nueve unidades.

Ignacio Fernández y el paraguayo Robert Rojas marcaron los tantos del vencedor, mientras que Luciano Lollo desvió un penalti en la primera etapa para un equipo local que además sufrió las lesiones de los colombianos Iván Arboleda y Mauricio Cuero.

Con este impulso anímico, River visitará el martes al Athletico Paranaense, en el primer duelo de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

El restante encuentro de este grupo se disputará este lunes entre Godoy Cruz y Rosario Central, dos equipos urgidos de puntos, ya que el equipo rosarino suma tres y el elenco mendocino está sin unidades.

RACING CAYÓ ANTE UN IMPARABLE ATLÉTICO Y PROFUNDIZÓ SU CRISIS

Racing Club no puede levantar cabeza y este jueves sumó su cuarta derrota seguida por la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional al caer por 2-0 en su visita al Atlético de Tucumán, líder con la puntuación perfecta de 12 unidades de este grupo.

Lucas Melano y Leonardo Heredia marcaron los tantos de un elenco tucumano que fue el primer equipo en garantizar su clasificación a la Zona Campeonato de este torneo que clasificará a los primeros dos de cada grupo.

A este escenario sombrío, Racing le sumó este domingo el anuncio de Diego Milito que en diciembre dejará su cargo como Secretario Técnico por diferencias con la conducción del club, justo en la antesala del duelo de este martes ante Flamengo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el restante duelo de esta jornada, el viernes Unión se impuso por 2-3 ante Arsenal para quedar como escolta con siete unidades relegando a su vencido a quedar con cuatro enteros.

El elenco 'Tatengue', tras esta victoria se prepara para el duelo que este martes animará ante Bahía de Brasil como visitante por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

INDEPENDIENTE EMPATÓ SIN GOLES Y SE MANTIENE EXPECTANTE

Independiente igualó este sábado sin goles como local con Central Córdoba de Santiago del Estero para quedar con siete unidades como escolta del líder Colón en la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Todavía invicto con un triunfo y tres empates, el 'Rojo' mantiene una situación ambigua porque logra que no le conviertan pero es poco efectivo también para convertir goles.

El técnico Lucas Pusineri, que todavía no renovó su contrato que expira en diciembre, este miércoles visitará a Fénix en Uruguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el otro encuentro de este grupo, Colón derrotó por 2-0 a un Defensa y Justicia que cierra la tabla de esta zona con dos puntos junto con Central Córdoba.

Defensa y Justicia tendrá este jueves un difícil compromiso como local ante Vasco da Gama, en el encuentro de ida también por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

VÉLEZ DOBLEGÓ A DOMICILIO A HURACÁN Y TOMA ENVIÓN

Vélez Sarsfield se impuso este sábado por 1-2 ante Huracán con goles de Lucas Janson y Cristian Tarragona -descontó Norberto Briasco- para superar a su vencido y quedar como único líder de la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional.

En la antesala del duelo de este martes como local ante Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el 'Fortín' logró un importante envión anímico en el certamen doméstico que ahora lo tiene en lo más alto de su zona con ocho puntos, uno más que el 'Globo'.

Este domingo, en el otro partido de esta zona, Patronato de Paraná y Gimnasia igualaron sin goles para que el 'Lobo' quede con cinco enteros y el conjunto entrerriano sume su primera unidad.

SAN LORENZO GANÓ CON EL IMPULSO DE LOS HERMANOS ROMERO

Con goles de los paraguayos Óscar y Ángel Romero, San Lorenzo sumó su tercera victoria en el certamen al imponerse como local por 2-0 ante Argentinos Juniors para ratificar su condición de único líder de la Zona 5 de la Copa de la Liga Profesional.

Con la necesidad de lograr el título en este certamen para poder clasificar a la Copa Libertadores 2021, el 'Ciclón' fue ampliamente superior a su rival para quedar en lo más alto de la tabla con 10 unidades y dejar a su vencido en el tercer lugar con cuatro enteros.

En el restante partido de esta jornada, Aldosivi se impuso a domicilio por 0-1 ante Estudiantes con el tanto de Emanuel Iñiguez para quedar escolta con siete puntos, mientras que el elenco platense transita una preocupante actualidad y suma apenas una unidad.