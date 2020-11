Putin dice no poder reconocer a Biden como presidente de EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que está preparado para trabajar con cualquier líder estadounidense, pero que aún no está listo para reconocer la victoria electoral de Joe Biden.

“Trabajaremos con cualquiera que tenga la confianza del pueblo estadounidense”, dijo el domingo Putin en la televisión estatal rusa. “Pero esa confianza solo puede darse a un candidato cuya victoria ha sido reconocida por el partido opositor, o después de que los resultados se confirmen de manera legítima y legal”.

Estos son algunos de los comentarios más detallados de Putin –uno de los pocos líderes que no han reconocido a Biden como el próximo jefe de Estado de Estados Unidos– desde las elecciones. Rusia, que ha sido acusada por las agencias de inteligencia estadounidenses de intervenir en las elecciones de 2016 para ayudar en la victoria de Trump, se ha mostrado cautelosa frente a Biden, por temor a un aumento en la presión de las sanciones y enfrentamientos por los derechos humanos.

Putin describió la decisión del Kremlin de no felicitar a Biden como “una formalidad” sin motivos ocultos. Cuando se le preguntó si la medida podría dañar las relaciones entre EE.UU. y Rusia, dijo: “No hay nada que dañar, ya están arruinadas”.

El presidente Donald Trump “debe reconocer los resultados de las elecciones y todas las demandas deben solucionarse”, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia telefónica realizada el lunes. “Solo después de eso los resultados serán oficialmente anunciados. Pero obviamente eso aún no ha sucedido”.

