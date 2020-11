Portaltic.-Minecraft ya permite a sus moderadores expulsar permanentemente a jugadores en Bedrock

08/09/2020 Minecraft POLITICA MINECRAFT



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



La versión Bedrock del videojuego Minecraft ha incorporado una actualización para sus mecanismos de moderación que permitirá que los moderadores puedan expulsar permanentemente a los jugadores que incumplan las reglas de la comunidad con el objetivo de hacer daño a otros.



Los jugadores se expondrán a estos 'baneos' cuando no cumplan las enviar mensajes en línea a otros jugadores, usar los servidores o escribir carteles en el juego, como ha informado en un comunicado Mojang, la desarrolladora del videojuego.



Una persona podrá ser expulsada permanentemente de Minecraft si comete lo que se considera "una infracción severa", es decir, destinada a hacer daño a otros jugadores. Asimismo, el estudio también planea introducir 'baneos' temporales para las "ofensas menores".



Las expulsiones permanentes de Minecraft estarán disponibles en la versión Bedrock del juego para los moderadores, pero no en Minecraf Dungeons. El videojuego informará a los jugadores del motivo de su suspensión y sobre cómo cancelar sus cuentas.



Esta novedad está disponible para todas las plataformas en las que pueden jugarse Minecraft en la actualidad: Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Windows 10, iOS y Android, pero no se moderará el juego individual, como ya sucedía hasta ahora.