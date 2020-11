Portaltic.-'Hackers' exponen 350.000 cuentas de Spotify que había robado al almacenarlas de forma insegura

MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Un grupo de 'hackers' ha expuesto involuntariamente los datos de acceso de 350.000 usuarios de la plataforma de música en 'streaming' Spotify, incluidas sus contraseñas, debido a que tras robarlas las almacenaron en un servidor de forma insegura.



Así lo han descubierto los investigadores de ciberseguridad de vpnMentor Ran Locar y Noam Rotem, como recoge CNET, que advirtieron la base de datos desprotegida mientras realizaban una búsqueda de datos inseguros en Internet.



Para acceder a las cuentas expuestas, los cibercriminales no utilizaron ninguna brecha de datos de Spotify, sino que se obtuvieron a través de la técnica de relleno de credenciales, o 'credential stuffing'.



Para ello, solamente utilizaron los nombres de correo y las claves de otras cuentas de servicios de Internet expuestas y fueron probaron hasta hacerse con aquellas que coincidían con las de Spotify porque los usuarios habían repetido las contraseñas.



No obstante, una vez se hicieron con una base de datos de 350.000 cuentas de Spotify, los atacantes la almacenaron en una base de datos insegura en la nube, de forma que cualquier internauta podía acceder a estos datos de acceso.



De hecho, entre la información se descubrieron también direcciones IP que parecen corresponder con las utilizadas por los dispositivos de los propios atacantes.



No se conoce para qué se utilizaron las credenciales de Spotify robadas, pero los investigadores han recomendado a los usuarios que no repitan contraseñas en diferentes servicios o que las cambien en caso de duda, ya que otros criminales más peligrosos podrían haberlos conseguido también.





