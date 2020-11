Portaltic.-Estas son las características que deben tener las cámaras para coches para cumplir con la normativa sobre privacidad

23/11/2020 Hello Auto Connect POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A HELLO AUTO



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Los coches cada vez cuentan con más novedades tecnológicos como sensores, que permiten saber si el usuario se acerca a un objeto y facilitan el aparcamiento, e incluso sistemas de localización por GPS que ayudan a encontrar un vehículo en caso de accidente.



En los últimos ños también se ha empezado a instalar cámaras en el salpicadero que permiten grabar lo que ocurre mientras se conduce, conocidas como 'dashcams', y que se emplean sobre todo para registrar accidentes. Pero tienen una serie de limitaciones legales que hay que tener en cuenta, y que se recogen en la guía sobre videovigilancia de la la Agencia de Protección de Datos (AEPD).



Para que este tipo de cámaras cumpla con los criterios definidos por la Agencia de Protección de Datos, el dispositivo debe ser de uso privado y no debe funcionar como un sistema de videovigilancia, ya que puede llegar a vulnerar el derecho de la intimidad de terceros.



En este sentido, las 'dashcams' que funcionan como sistema de vigilancia son aquellas que están activas en todo momento y a las que los usuarios pueden acceder en remoto mediante su teléfono móvil y sin avisar de la filmación.



Precisamente, este ha sido el motivo por el que la AEPD ha impuesto una sanción de 1.500 euros a un vecino de Toledo por instalar una cámara 360º en la parte trasera de su vehículo enfocada hacia la calzada.



Sin embargo, no todas las 'dashcams' ejercen funciones de videovigilancia, como rcoge el informe 'Derecho a la intimidad y las dashcam en España', de la aseguradora Hello Auto. Para que los usuarios puedan instalar estas cámaras de forma legal, la AEPD señala que la activación de la grabación debe producirse de forma puntual, únicamente cuando sucede un evento concreto, y el acceso a las imágenes también debe producirse sólo cuando ocurre un incidente.



Asimismo, la AEPD indica que este tipo de cámaras deben difuminar la imagen de las matrículas o personas que aparezcan en el vídeo y que no estén vinculadas al evento en cuestión, y debe darse adecuado cumplimiento a la obligación de información de interesados.



Una de las cámaras que cumplen con la legislación es Hello Auto Connect, un dispositivo fija y frontal, orientad donde el usuario pretenda hacer la captación temporal en cada momento.



Como afirma la aseguradora, está cámara graba únicamente cuando el vehículo está en funcionamiento o cuando se produce algún tipo de siniestro en el que el vehículo está involucrado, y la descarga de imágenes se produce de forma directa mediante Bluetooth desde el dispositivo al teléfono móvil del usuario.



Hello Auto Connect también cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de 8 horas de grabación. Cuando se supera ese límite, el dispositivo elimina las imágenes según criterios de antigüedad.