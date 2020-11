Polonia.- Varios detenidos en Polonia durante una nueva jornada de protestas contra la nueva ley del aborto

28/10/2020 Manifestaci�n contra las nuevas restricciones de la ley del aborto en Varsovia, Polonia.. Varias personas han sido detenidas este lunes en Varsovia, la capital polaca, en una nueva jornada de protestas contra la nueva ley del aborto que tramita el Gobierno. POLITICA EUROPA POLONIA INTERNACIONAL EUROPA ATTILA HUSEJNOW / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Varias personas han sido detenidas este lunes en Varsovia, la capital polaca, en una nueva jornada de protestas contra la nueva ley del aborto que tramita el Gobierno.



Las manifestaciones, organizadas por la Huelga Nacional de Mujeres, se han topado con una fuerte presencia policial frente al Ministerio de Educación. No obstante, los manifestantes han logrado bloquear temporalmente uno de los puentes de la capital, lo que ha provocado atascos en diversos puntos de la ciudad.



Frente al Ministerio, los manifestantes han exigido una "educación libre para un aborto libre". Entre los detenidos se encuentra un fotoperiodista, según la agencia de noticias PAP, que ha matizado que los arrestados no contaban con forma alguna de identificarse.



El nuevo ministro de Educación polaco, Przemyslaw Czarnek, ha sido duramente criticado por sus rivales políticos desde que llegó al poder, especialmente por su retórica ante LGTBI.



Las protestas comenzaron el pasado 22 de octubre tras una resolución del Tribunal Constitucional, que ha resuelto que los abortos por malformaciones congénitas irreversibles son ilegales. Esto prohibiría prácticamente todos los abortos en el país a pesar de que la normativa aún no ha entrado en vigor.



El enfado de los manifestantes se concentra en el gubernamental partido Ley y Justicia (PiS), formación que impulsó la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que la legislación actual legaliza de facto la eugenesia. También contra la Iglesia católica, que se ha posicionado en contra del aborto reiteradamente.



La redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto.



La situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como "compromiso sobre el aborto", se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso habían tenido éxito en sus esfuerzos.



El presidente de Polonia, Andrzej Duda, en un intento por controlar la situación, ha presentado ante el Congreso una propuesta legislativa que anularía parcialmente la sentencia del Constitucional, aunque no ha logrado los resultados esperados pues la opinión pública que protesta en la calles espera una mayor liberalización de la ley.



En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado.



Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.